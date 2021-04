U drugoj fazi cijepljenja na redu su bili kronični bolesnici i oni stariji od 65. No njih je prvom dozom do sada cijepljeno oko 450.000, odnosno 38 posto.

U HZJZ-u objašnjavaju kako to da je tako malo ljudi primilo prvu dozu cjepiva.

"Jer je toliko cjepiva do sada stiglo, naravno uz cjepivo koje je primijenjeno u prvoj fazi i koje je primijenjeno za drugu dozu prema dospijevanju termina za drugu dozu", objašnjavaju.

Iako su i liječnici obiteljske medicine u nekoliko navrata govorili da pacijenti odbijaju cijepljenje AstraZenecom, a to su nam prošli tjedan rekli i u Ministarstvu zdravstva, u HZJZ-u kažu da to nije razlog niske procijepljenosti starijih osoba. Objašnjavaju i što znači kad netko odbije AstraZenecu, s obzirom na to da je Zvonimir Šostar, šef NZJZ-a 'dr. Andrija Štampar' prije nekoliko dana upozorio kako oni idu na začelje liste jer ''nismo u poziciji da biramo''.

"Nema to nikakve veze s odbijanjem AstraZenecina cjepiva jer ako netko odbije, cijepi se netko drugi tko ne odbija. Oni koji odbiju ne idu na začelje, nego im se ponudi termin kasnije, kada bude moguće", kažu u HZJZ-u.

Prema njihovim podacima, do sada je u Hrvatsku stiglo 288.000 doza AstraZenecina cjepiva, a primijenjene su 221.484 doze. Upotrijebit će se sve doze koje su došle i koje će doći u sljedećim tjednima.

Premijer Andrej Plenković najavio je kako je plan do lipnja cijepiti 55 posto odraslog stanovništva, a u HZJZ-u kažu kako je to moguće, ali ne ovim tempom.

"Nego ubrzanim tempom koji će biti omogućen od početka svibnja jer će početi pristizati veće količine cjepiva", objašnjavaju,

Na posljednjoj konferenciji Nacionalnog stožera Krunoslav Capak najavio je da do kraja lipnja stiže više od 1,8 milijuna doza Pfizera.