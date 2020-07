Hrvatska se veseli svakom gostu, ali i strahuje da nas neka članica Unije ne stavi na listu nesigurnih zemalja zbog koronavirusa. Nizozemci su to učinili prvi kad su nas stavili u narančastu zonu. Turistički djelatnici kažu da bi cijeli Jadran mogao biti korona free kada bi se Hrvatska podijelila na regije. Trenutačno se u Hrvatskoj odmara oko 700.000 turista, a prošle, rekordne godine, bilo je više od milijun turista u jednom danu.

Bez nervoze turisti su danas satima čekali na ulaz u Hrvatsku. U prvom redu Slovenci, Nijemci, ali i Švicarci. ''Čekamo već dva sata, puno je automobila, jako je vruće, dosadno je, ali moramo biti strpljivi, jedva čekamo'', kaže Švicarac Noa.

Nestrpljivi su bili i u Dalmaciji. Živnula je trajektna luka Split, a od petka je pojačan promet prema otocima. ''Na 50 posto smo s obzirom na isto razdoblje prošle godine i možemo reći da smo prezadovoljni. Ovaj vikend očekujemo jedno 50.000 putnika i 12.000 vozila da će nam proći kroz našu luku'', kaže Jelena Ivulić iz Jadrolinije.

Dobro informirani turisti

Svi oni dobro su se informirali o stanju u našoj državi najviše kod svojih domaćina. ''Obala je sigurna, ali Zagreb i istok nisu sigurni. Moramo biti pažljivi, ali mi ne želimo ići u Zagreb'', rekla je Stephie iz Njemačke.

A kako bi informacije o broju oboljelih bile dostupnije i jasnije, Hrvatska udruga turizma pokrenula je web stranicu na kojoj je Hrvatsku podijelila na 4 regije: Sjevernu obalu, odnosno Istru i Kvarner, južnu obalu, odnosno Dalmaciju, središnju Hrvatska kojoj pripada Zagreb s okolicom te istočnu Hrvatsku. Na dnevnoj bazi ažuriraju se podaci.

''Mi smo htjeli pokazati da zaista nema nikakvih poteškoća niti opasnosti za putovanja i boravak u priobalnom djelu Hrvatske. Da smo možda to napravili par dana prije ili mjesec dana prije, možda ovo s Nizozemskom ne bi bilo ovako kako je", rekao je predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Nekima i dalje nesigurna destinacija

No, situacija je i dalje nepromijenjena, a Hrvatska je Nizozemcima u narančastoj zoni. Iz Ministarstva vanjskih poslova poručuju to je nepravedno, osobito prema obalnim regijama koje imaju mali broj oboljelih. ''Kad sam razgovarao s nizozemskim kolegom objasnio sam mu to. Kazao je da će tu odluku preispitati sukladno činjenicama'', poručuje ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Problem nastaje jer se Hrvatsku gleda kao cjelinu, dok se neke države gledaju po regijama. Dubrovnik je, primjerice, u subotu bez novooboljelih, no za neke i dalje nesigurna destinacija.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr