Dolaskom na cijepljenje bez naručivanja, zvanjem, savjetovanjem – sve se nekako pokušava pridobiti populacija koja još nije da se što prije cijepi. Pitanje je samo koliko će to biti uspješno s obzirom na to da nam je samo 60 posto starijih od 65 godina cijepljeno s dvije doze.

Cijepljenje bez naručivanja na Velesajmu u subotu je prošlo bez velikih gužvi. ''Vrlo iznenađujuće, ali još dosta starije populacije primjećujem. Možda su se tek sada, ja bih rekla, oslobodili'', kaže dr. Neda Ferenčić Vrban iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar''.

Čak 40 posto starijih od 65 godina nije se procijepilo. ''Da, bilo bi idealno da ih je više, da ih je više od 80 posto bili bi zadovoljni. Nije problem, onaj tko se zaista hoće cijepiti doći ćemo im u kuću, cijepit ćemo ljude'', poručuje Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Liječnici trebaju zvati pacijente

A zbog svih onih koji se još nisu cijepili ministar Beroš liječnicima poslao pismo. U njemu predlaže da dnevno nazovu najmanje pet svojih pacijenata na cijepljenje. Liječnica obiteljske medicine Mirela Marković nije ga poslušala.

''Njegov poziv da zovemo dnevno pet pacijenata meni nema nekog velikog smisla. Recimo, u ambulanti sam bila u kontaktu s oko 100 pacijenata. Većina onih koji se nisu cijepili od mene su dobili savjet da bi se trebali cijepiti. Mislim da je to veća korist'', smatra ova liječnica.

Kako motivirati zaposlenike? Poslodavci ovise o potporama i sliježu ramenima: "Oni koji su to htjeli, već su se cijepili. Oni koji ne žele, ni neće"

Doktor Daniel Ferlin, voditelj umaške ispostave istarskih Domova zdravlja, kaže da je obiteljska medicina zadnja koju bi netko trebao prozivati.

''Ma mislim naš ministar Beroš nema pojma da mi već od prvog mjeseca zovemo non-stop naše pacijente i da smo sve naše pacijente zvali više puta i velik broj pacijenata cijepili. To što se on sad sjetio da bi mi mogli zvati to samo pokazuje da čovjek živi u staklenoj palači očito'', kaže Ferlin.

Nije samo Hrvatska podbacila: Države uvode sve stroža pravila za one koje se protive, a jedna je cijepljenje proglasila obavezom

Dosad je jednom dozom cijepljeno 45,9 posto odraslih u Hrvatskoj. Puno posla je pred Stožerom i Vladom ako ne žele podbaciti i kod ostvarenja idućeg cilja, a to je što prije cijepiti 70 posto populacije.

