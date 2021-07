Da bi povećala broj cijepljenih Vlada planira potpore za očuvanje radnih mjesta davati samo cijepljenima. Kritični i poslodavci i oporba. Pitaju se što će time postići kad je udio cijepljenih radnika veći od prosjeka države. Vladu pozivaju i da problem prvo riješi u svom dvorištu.

Pariz, London, Rim... U posljednjih godinu i pol samo na ekranu. Agencije bilježe pad prometa od 97 posto. Bez potpora ne mogu, a svi u uredu nisu cijepljeni. ''Oni koji su to htjeli, mislim da su se odmah cijepili. Oni koji to ne žele, neće ni htjeti. Većina njih će vjerojatno potražiti posao u sektoru koji to neće tražiti'', smatra Gabrijela Košćica, direktorica putničke agencije.

Prema anketi Udruge Glas poduzetnika - udio cijepljenih među članovima je 54 posto, a prosjek države 45 posto. Iz HUP-a dodaju da će vladina mjera stvoriti val nezadovoljstva i dodatne društvene nemire.

''Kritike su dobrodošle, ako su konstruktivne, međutim na destruktivne kritike kakve možemo čuti iz pojedinih krugova, zaista na njih ne planiramo niti imati odgovor'', ističe ministar rada Josip Aladrović.

Da se spremaju prosvjedi ako se ovako nastavi, smatra Nikola Grmoja. ''Imat ćete prosvjede ako nastavite s ovom tiranijom, umjesto da izađete u susret našim poduzetnicima. Ništa vi njima niste dali, vi njima samo uzimate'', kazao je Grmoja.

Najveći fijasko je u Ministarstvu zdravstva - cijepljeno je manje od 35 posto djelatnika, izvijestio je reporter Dino Goleš za Dnevnik Nove TV.

''Naša je želja da potaknemo sve, prije svega građane, a da u tom procesu i poslodavci budu partneri kako bismo nagradili one koji vode računa i o sebi i o drugima, a istodobno potaknuli sve one kojima treba dodatnog ohrabrenja, kako bismo došli do onog postotka koji se u stručniim krugovima navodi kao kolektivni imunitet'', kazao je premijer Andrej Plenković.

Do njega je potrebno cijepiti još više od 800 tisuća građana, to je grad veličine Zagreba. Potpore je pak u lipnju dobilo 110 tisuća radnika. Među njima i cijepljeni i necijepljeni. Sindikati i poslodavci zato Vladi poručuju - tražite drugi model motivacije!

