Iz Hrvatske liječničke komore u subotu su ocijenili duboko uvredljivim što je dio liječnika koji rade s oboljelima od covida-19 ovih dana dobio manje plaće.

"Hrvatska liječnička komora ima saznanja da je dio liječnika koji rade s oboljelima od bolesti COVID-19 ovih dana dobio manje plaće. Naime, plaće za studeni za veći broj liječnika raspoređenih na rad u COVID bolnice ili odjele nerijetko su obračunate značajno manje no njihova prosječna mjesečna primanja. Negdje to smanjenje ide i do 20 posto", izvijestili su iz HLK.

Istaknuli su i da birokratsko pojašnjenje kako se radi o manjem broju sati ne mogu prihvatiti kao pravedno jer je dobro poznato da se u osobnoj zaštitnoj opremi, koja je obvezna u liječenju oboljelih od COVID-19, ne može raditi uobičajenu radnu satnicu kakvu hrvatski liječnici inače dnevno i mjesečno ostvaruju.

"Liječnici koji su se mahom dragovoljno odazvali pozivu na rad s najteže oboljelima od bolesti COVID-19, umjesto nagrade kakvu su dobili njihove kolege diljem Europske unije, bivaju de facto kažnjeni značajnim umanjenjem plaće. Tako se liječnicima, koji danonoćno, uz ostale zdravstvene djelatnike izgaraju na prvoj crti borbe protiv korone, šalje poruka da administracija ne cijeni njihov nemjerljiv doprinos zdravlju nacije u ovom izrazito teškom trenutku", poručili su iz HLK.

Smatraju da je takva praksa duboko uvredljiva za liječnike i traže isplatu razlike plaće i tzv. COVID dodatak.

"Hrvatska liječnička komora, kao krovna strukovna i staleška organizacija, traži da se svim liječnicima koji rade s oboljelima od bolesti COVID-19, a kojima je obračunata ili/i isplaćena umanjena plaća za studeni, žurno isplati razlika do njihove prethodne tromjesečne prosječne plaće te da im se uz to isplati i više puta najavljen COVID dodatak", priopćili su iz Hrvatske liječničke komore te istaknuli kako liječnici, koji su i u ovoj krizi pokazali da su spremni riskirati vlastito zdravlje za dobrobit pacijenata, nisu zaslužili takav odnos.