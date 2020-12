Iako je na slikanje pluća došla s uputnicom, Sandru Kanižaj poslali su doma i naručili ju za tjedan dana kako bi doktorica i sestra bile sigurne da nema koronu. Što se događa u Domu zdravlja u Velikoj Gorici, zašto ne rade svoj posao i zašto pacijente ne puštaju u čekaonicu, pitali smo voditeljicu Doma zdravlja Ljubicu Zrno.

Sandra Kanižaj jučer je s uputnicom došla u Dom zdravlja u Veliku Goricu kako bi slikala pluća. Nema koronu, već prehladu. Nije mogla ući u čekaonicu već su joj doktorica i sestra preko prozora rekle da će je naručiti za tjedan dana kako bi bile sigurne da nema koronavirus. Osim nje, na slikanje pluća čekalo je još pet bolesnih ljudi s uputnicama.

Svi oni čekali su vani na hladnoći i kiši, a čekaonica je bila prazna. Svima njima sestra je rekla da dođu za tjedan dana, kako bi bili sigurni da nisu zaraženi.

Ogorčena Sandra svoju priču podijelila je na Facebooku na stranici "Koronavirus (COVID-19) Hrvatska: zabrinuti".

"Danas sam trebala slikati pluća u Velikoj Gorici. Prehladila sam se. Nemam koronu. Doktorica i sestra su se zaključale unutra i nikog ne puštaju unutra. Pitaju me preko prozora što želim i onda mi kažu da možda imam koronu pa me ne žele primiti odmah, mada je sve prazno, nego će me naručiti za tjedan dana pa ako nemam koronu da dođem.

Čovjek ispred mene se skoro rasplakao jer je kako on kaže prošli tjedan žena umrla bez korone od upale pluća a nisu je htjeli slikati. Bilo nas je 5 bolesnih sa uputnicama za slikanje pluća. Prvo uopće ne znam otkud im pravo zaključavati vrata i ne puštati ljude unutra nego jadni ljudi kisnu i smrzavaju se ispred vrata.

Koliko ja znam dozvoljeno je 10 ljudi u zatvorenom prostoru, a ono nije njihova privatna ambulanta. Dok jedni ginu u zelenoj bolnici drugi su dobro sakrili svoje guzice i ne rade ni ono najosnovnije za što su plaćeni", napisala je Sandra na Facebooku.

"Zaključali su se kao miševi"

"To zaista nije normalno i frustrirana sam. Ne žele nam slikati pluća niti pustiti u čekaonicu. Zaključali su se unutra kao miševi i ne žele primati pacijente", rekla nam je.

Voditeljica ispostave Doma zdravlja Ljubica Zrno ostala je izenenađena kada smo joj ispričali slučaj Sandre Kanižaj. Rekla nam je da to nije odluka na razini Doma zdravlja, da oni tako ne rade i da će tražiti očitovanje djelatnika koji su jučer bili u smjeni kada se to dogodilo.

"To je stvarno nedopustivo i to struci ne služi na čast. I mene je ovo iznenadilo. Pitanje gospođe i njezino ogorčenje je na mjestu. Tražit ću očitovanje djelatnika. Na prvom mjestu mora biti čovjek. Nama dolaze ljudi koji trebaju pomoć", izjavila je.

Složila se da su ljudi trebali biti u čekaonici po svim pravilima i da nisu smjeli čekati vani, na hladnoći.