Prava drama odvijala se u noći na srijedu u jednoj obiteljskoj kući u Vrbovcu. Tamo je, naime, od hitne pomoći zatražena pomoć za pacijenta pozitivnog na COVID. Liječnice su došle, utvrdile da ga treba prevesti u Dubravu i - otišle, tvrdi članica obitelji oboljelog.

Amela Frigo iz Vrbovca u noći na srijedu je proživjela pravu dramu s članom svoje obitelji.

"Radi se o mojoj užoj obitelji, oni žive u odvojenoj kući. On od petka ima poteškoće, liječnica Obiteljske medicine ga je odbila primiti prije testiranja, a za PCR testiranje je naručen tek u petak", počela je opisivati događanja Frigo i dodaje da se stanje oboljelom članu obitelji tijekom utorka pogoršalo.

"Zvali smo hitnu u Vrbovcu, bili su susretljivi, testirali su ga, bio je pozitivan, pa su odredili izolaciju za sve njegove kontakte. Ja nisam bila jedan od kontakata. Također, obitelj je dobila uputu da se jave na hitnu ako se stanje pogorša", kazala je Frigo.

"Jutros oko 4:30 se srušio u kupaonici, izgubio je svijest. Njegova supruga je zvala hitnu u Vrbovcu. Došli su, pregledali ga, bile su dvije liječnice, rekle su da ga treba otpremiti u KB Dubrava, okrenule se i otišle", navodi Frigo.

"U Dubravi su bili šokirani"

"Supruga oboljelog je ostala frapirana njihovim riječima, ona je u izolaciji, a nitko drugi kod njih u obitelji ne vozi. Zvala je mene jer nije imala koga. Stavila sam masku i sjela u automobil da ga odvezem u Zagreb", rekla je Frigo i kaže kako im nije bilo jasno zašto hitna, ako je već bila u kući oboljelog, ne može preuzeti pacijenta i prevesti do Zagreba.

"On je u tom trenutku bio ugroženi pacijent. Rečeno im je na telefon da je COVID pozitivan prije nego su dolazili noćas, došli su zaštićeni, rekli da prevezemo oboljelog u Dubravu i otišli bez dodatnog objašnjenja", dodaje.

"U Dubravi su me pitali s koje sam planete došla i bili su šokirani kad su čuli što se dogodilo. Oboljeli je na obradi, nas su poslali doma. Kod kuće imam pacijenta koji je operiran, onkološki bolesnik, i ne znam što sad da radim, auto sam dezinficirala, ali ja ću morati po oboljelog i u Zagreb. Supruga i sebe sam izložila infekciji", navodi.

"Mogu razumjeti da godinu dana ne mogu do liječnika iako trpim bolove, no ne mogu razumjeti da COVID pacijent ne može do liječnika. Ja sam sad kontakt, cijepljena sam, imala sam masku, ugrozila sam svoj posao, a radim s ljudima. Tko će mi platiti doprinose ako odem na bolovanje? Moja profesija nije ugrožena, pa mi država ne pomaže", rekla je Frigo i navodi kako se pismeno požalila Zavodu za hitnu medicinu.

O ovom događaju poslali smo upite Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu i Ministarstvu zdravstva. Iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu stigao je odgovor prema kojemu je za tu temu nadležan zagrebački Zavod za hitnu medicinu.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"S obzirom na to da se Vaš upit odnosi na postupanje djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije koji je samostalna zdravstvena ustanova, za informacije o intervenciji možete direktno kontaktirati navedeni Zavod na službenu e-mail adresu: info@hitna-zgz.com.hr", naveli su u odgovoru iz HZHM-a.