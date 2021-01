U dom za starije Tallwoods Care Center prošli tjedan stigla je posebna dostava - 110 ruža za svaku godinu života Holde Brown. 20. siječnja napunila je 110 godina, nakon što je pobijedila koronu.

Hilda Brown, superbaka iz doma za starije Tallwoods Care Center pridružila se klubu ljudi starijih od 110 godina. U SAD-u ih u ovom trenutku ima čak 76. Brown je svoj 110. rođendan proslavila nedugo nakon što je pobijedila koronavirus u studenome.

"Čitava obitelj je zaprepaštena. Nevjerojatna je!", kazala je njezina pranećakinja Kristen Howe i dodala da je obitelj sredinom studenoga obaviještena kako je Brown pozitivna na COVID-19 koji je dobila od cimerice u sobi. Čim je dobila pozitivan nalaz testa, premještena je u izolaciju, piše USA Today.

"Nije imala nikakve simptome. Naša najveća briga tada je bila što su se ljudi koji su se brinuli o njoj promijenili. Dobro su joj poznate njegovateljice u domu", rekla je Howe. Razvojem infekcije, Brown je pala razina kisika u krvi.

"Dobivala je dodatni kisik skoro mjesec dana. Nedavno su nam rekli da za tim više nema potrebe i vratili su je natrag u njezinu sobu. Nekoliko dana nije jela pa smo bili zabrinuti oko toga, no onda se sve vratilo u normalu", opisala je Howe.

Prepoznala obitelj

Ravnateljica aktivnosti u centru Bonnie Primicile kaže kako Brown više nije pričljiva kao prije. "No, bila je jako uzbuđena što je vidjela svoju obitelj. Prepoznala ih je", rekla je Primicile. Brown je rođena 20. siječnja 2011. u Newfoundlandu u Kanadi.

Imala je jednu godinu kad je potonuo Titanik, preživjela je španjolsku gripu, a u tridesetim godina života preselila se u Fort Lee u New Jerseyu. 40 godina je radila kao konobarica prije mirovine 1980. godine. Vozila je automobil do svoje 93. godine i izrađivala ručne radove do 105. godine.

Najstarija živuća Amerikanka je Hester Ford iz Sjeverne Karoline koja ima 115 godina. Najstarija živuća osoba je Japanka Kane Tanaka koja ima 118 godina. Najstarija osoba u povijesti bila je Francuskinja Jeanne Calment, koja je umrla u 122. godini 1997. godine.