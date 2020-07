Kleon Papadimitriou od Škotske do Grčke stigao biciklom

Dvadesetogodišnji Kleon Papadimitriou iz Grčke je otišao studirati u Škotsku. Kada je svijet paralizirala pandemija koronavirusa, ovog mladića ni otkazani letovi nisu spriječili da se vrati svojoj obitelji. On je, naime, sjeo na bicikl i 48 dana pedalirao do rodne Atene.

Dvadesetogodišnjeg grčkog studenta u Škotskoj ni stotine kilometara nisu spriječile da se tijekom pandemije koronavirusa vrati svojoj obitelji u Atenu.

Kako piše CNN, Kleon Papadimitriou ''zapeo'' je tijekom pandemije u Škotskoj jer su svi letovi prema Ateni bili otkazani. On je odlučio pod svaku cijenu vratiti se obitelji pa je sjeo na bicikl i prevalio put od nešto više oko 4100 kilometara te za 48 dana pedalirajući stigao u Atenu.

"Tek sad počinjem shvaćati koliko je ovo veliko postignuće", kaže on o svom 48-dnevnom putovanju i dodaje da je tijekom putovanja naučio mnogo o sebi, svojim ograničenjima i prednostima. ''Zaista se nadam da je putovanje nadahnulo barem još jednu osobu da izađe iz svoje zone komfora i pokuša nešto novo, nešto veliko", poručio je Kleon.

Pokušao preduhitriti pandemiju

Ispričao je da je krajem ožujka pokušao kupiti avionsku kartu u nadi da će preduhitriti širenje zaraze i otići kući. Većina njegovih prijatelja već je bila napustila Aberdeen, u kojem inače svi zajedno studiraju. Rezervirao je tri leta, no svi su naposljetku otkazani, piše CNN.

Kada je rekao obitelji i prijateljima da je kupio svu potrebnu opremu za put kući na dva kotača, svi su mislili da je to samo ideja koju neće provesti u djelo, ispričao je. No kada su shvatili da je potpuno ozbiljan, njegova je obitelj pristala da to učini, ali pod jednim uvjetom – morali su se povezati kroz aplikaciju koja im je omogućila da u svakom trenutku prate njegovu lokaciju i znaju gdje se trenutačno nalazi.

Naoružan konzervama hrane, vrećom za spavanje, šatorom i opremom za bicikl, 20-godišnji student krenuo je na put 10. svibnja, a 27. lipnja stigao je u Atenu.

''Bilo je vrlo emotivno. Dolazim iz obitelji čiji su roditelji u mladosti bili veliki avanturisti, pa im je bilo vrlo emotivno vidjeti da slijedim njihove stope. Ali mislim da su osjećali olakšanje kad sam stigao'', ispričao je Kleon.