Ministar gospodarstva Darko Horvat za Dnevnik Nove TV objasnio je što za Hrvatsku znači 10 milijardi eura pomoći Europske komisije, te kako se planira riješiti pitanje neradne nedjelje.

Ministar Horvat komentirao je 10 milijardi eura pomoći koje bi Hrvatska trebala dobiti u iduće četiri godine. Kaže kako je Vlada sustavno radila da se to dogodi.

"To je dobar pokazatelj dobre aktivnosti hrvatske politike u Bruxellesu. To je rezultat dobre sinergije ministara. O ovome će se raspravljati 12. lipnja. Ova brojka iz dana u dan postaje ozbiljnija", kazao je Horvat i pokušao objasniti što će Hrvatska konkretno dobiti.

"Naše gospodarstvo neće se brzo oporaviti ako se ne oporavi Italija, Slovenija, odnosno, druge zemlje. Konkretno, novac je namijenjen poduzetnicima, realnom poduzetničkom sektoru, onima koji se nalaze u poteškoćama", napomenuo je ministar.

Dio poduzetnika smatra da će dobar dio tog novca završiti za krpanje rupa u proračunu, no ministar kaže kako će on učiniti sve da taj novac završi kod poduzetnika.

Već ove nedjelje nema epidemioloških prepreka za rad trgovina. Ipak, nedjelja nakon praznika Dana državnosti u nekim će velikim trgovačkim lancima ostati neradna. Pitanje treba li raditi nedjeljom ili ne i dalje je otvoreno, osobito uoči izbora.

Vlada je ranije iznijela prijedlog o 14 neradnih nedjelja godišnje. Horvat kaže kako je to prijedlog trgovaca.

"To je prijedlog trgovaca i struke. Dobili smo na stol taj prijedlog i oni su sami rekli da je 14 profitabilnih nedjelja. 14 je nedjelja unutar kojih trgovci imaju profit. Vidjet ćemo nakon javne provedene rasprave kako će to ići. Sami će poslodavci odlučiti koje će to nedjelje biti, pozivam na razgovor o tome", kazao je.

Horvat se nada da će biti na listi HDZ-a u trećoj izbornoj jedinici.

"Ja ne krijem ambiciju da budem na listi treće izborne jedinice, a tko će tu listu nositi vidjet ćemo", kazao je Horvat.

