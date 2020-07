"Molim ministarstvo da se očituje po pitanju nas glazbenika i da nam otvori mogućnost da ponovno počnemo raditi", rekla je Nina Badrić u videu koji je objavila na svom Facebooku.

Pjevačica Nina Badrić osvrnula se na trenutačnu situaciju s koncertima zbog pandemije koronavirusa te je vlastima uputila jasnu poruku i zatražila da se glazbenicima osigura rad. Istaknula je kako samo od njezinog posla ovise mnogi.

"Imam potrebu reći nešto u vezi cijele ove nevolje koja nas je sve zajedno snašla u zadnjih sada već pola godine. Moje pjesme i moj posao nisam samo ja. Moje pjesme čini najmanje 15, ako ne i više ljudi koji samnom sudjeluju u stvaranju moje karijere od prvoga dana. Ajmo to tako nazvati, mi osobe koje su prepoznate u javnosti, koje stoje u fronti i koje vi vidite su kao nosači aviona ispod kojih stoji još 15 obitelji o kojima se brinemo sve ove godine i financijski i ljudski i na svaki mogući način. To su ljudi koje možda vi ne vidite, a neke od njih i vidite. Za početak moj prateći bend. Od ljudi koje ne vidite, tu su vozači, organizatori koncerata, to su ljudi koji nose opremu, koji lijepe plakate, koji se bave PR-om, koji vode poslove u uredima i koji rade za mene", ispričala je Nina Badrić te dodaje:

"Čini mi se da smo ostali jedina profesija koja je ostala u karanteni i da nisu donešene mjere pod kojim uvjetima i mi glazbenici možemo nastupati, odnosno obavljati svoj posao. Ovo nije hobi, za sve one koji su mislili da se mi zezamo i da je ovo jedna velika šala. Ovo je izuzetno težak i odgovoran posao, o kojem financijski ne ovisim samo ja, već sam odgovorna za sve ljude koji samnom kreću na put", rekla je pjevačica.

"Od ovoga posla ovisi egzistencija mnogih ljudi i vjerujte mi da su mnogi ostali gladni i doslovce krpaju kraj s krajem. Molim ministarstvo da se očituje po pitanju nas glazbenika i da nam otvori mogućnost da ponovno počnemo raditi", istaknula je Badrić te ističe kako je naravno zdravlje najvažnije.

"Glazba je živo tkivo i glazba je nešto što ovaj svijet čini ljepšim mjestom. Bez glazbe nema života i s glazbom tugujemo i slavimo čitav svoj život", zaključila je Badrić u videu koji je objavila na svom Facebooku.