Američka biotehnološka tvrtka Moderna u ponedjeljak je objavila da se njezino cjepivo protiv covida-19 pokazalo učinkovitim kod 94,5 posto osoba cijepljenih u kliničkim ispitivanjima, što je slično djelotvornosti od 90 posto o kojoj su prošli tjedan izvijestili Pfizer i BioNTech.

Imunolog Zlatko Trobonjača komentirao je pojavu čak dva cjepiva u samo nekoliko dana. Gotovo 95% uspješnost američkog cjepiva značajna je vijest, ističe imunolog.

"To je svakako jedna dobra vijest, nakon vijesti da je došlo Pfizerovo cjepivo. I ovo cjepivo je temeljeno na glasničkoj RNK, kao i Pfizerovo. Molekula je gotovo identična koja se koristi u cjepivu. Ne može ni biti drukčija jer se radi o molekuli koja kodira isti protein kao i Pfizerovo cjepivo. Postoje nekakve razlike.

Naime, kaže se da se ovo cjepivo čuva na -30 stupnjeva, dok se Pfizerovo cjepivo čuva na nižoj temperaturi. Vjerojatno se radi o drugačijem pakiranju, vjerojatno su na neki drugi način proizvedeni.

Daje se u dvije doze. Prva doza stvara imunost, druga doza se daje nakon četiri tjedna i to je booster doza, koja dodatno pojačava naš imunosni odgovor i koliko sam vidio da je cjepivo jako dobro", kaže Trobonjača i dodaje kako je teško u ovom trenutku reći koliko će trajati ta imunost na virus nakon cjepiva.

Savjet svima da se cijepe

"Nadamo se da će ta imunost biti dovoljno duga da nas čuva nekoliko godina", poručuje. Imunolog smatra kako virus neće mutirati i da neće biti potrebe za novim cjepivom, budući da ima cijelu jednu mašineriju koja ga čuva od mutacija. "Dakle, neće se pojavljivati nove izoforme", napominje.

Na pitanje kolika bi trebala biti procijepljenost u Hrvatskoj i u svijetu da kažemo da smo sigurni od virusa, imunolog kaže: "Naravno, neće epidemije nestati kada dobijemo cjepivo, već će se ona postupno stišavati. Kada dosegnemo prag preko 60 posto onda će se epidemija u potpunosti obustaviti".

Imunolog svima savjetuje da se cijepe. "Cijepiti se svakako, ja ću biti prvi koji će se cijepiti kada i ako budem mogao. Radi se o tehnološkom pripravku gdje vi dobivate samo jedan mali dio virusa koji onda kodira određeni protein, a inače kada bi se zarazili dobivate kompletan virus. Svakako se cijepiti, tu nema govora".

Skepticima poručuje da vjeruju znanosti. "Prihvatite ono što znanost kaže, a ne neki paraznanstveni podaci ili neznanstveni podaci. Dakle, ako znanost kaže da nema nuspojava i da je imunost dobra, onda tome treba vjerovati", poručuje.

Koronavirus već u rujnu?

Znanstvenici iz Milana došli su do rezultata da su se ljudi koronavirusom zarazili već u rujnu prošle godine, to je puno prije nego li se mislilo da je virus u Europi.

"Ako je to istina, onda će to promijeniti cijelo naše znanje o počecima epidemije. Jer sada postoji teorija o početku u Wuhanu u studenom ili prosincu prošle godine. Sada je to jedan novi podatak i posao za forenzičku mikrobiologiju."

