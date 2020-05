Otvorene su granice pa su na graničnim prijelazima Hrvatske sa Slovenijom već danima gužve. I to zbog strožih kontrola na ulasku u zemlju. No i za to ima rješenja.

Dok se politika dogovara kako lakše ući u Hrvatsku - na graničnim prijelazima službe i dalje moraju detaljno provjeravati - tko ulazi. I dalje su kolone na većini graničnih prijelaza na ulazak u RH. Na Rupi, Kaštelu Plovaniji i Maclju čeka se oko sat vremena.

Gotovo identična slika kao i od jučer je na Graničnom prijelazu Bregana. Unatoč tome što je otvoreno šest traka na ulazak u Hrvatsku čeka se sat i pol.

Ako se vraćate u Hrvatsku - oboružajte se strpljenjem, a svakako već od danas pripazite na papučici gasa jer diljem Hrvatske tijekom vikenda policija kreće u pojačani nadzor brzine i alkohola.

Kakva je trenutačna situacija na ulasku u Hrvatsku i kad možemo očekivati brži prolazak granice za Dnevnik Nove TV kazao je Franjo Janković iz Postaje granične policije Bregana.

Kako je rekao, u petak je od ponoći do 19 sati prošlo oko 6000 putnika. Za kolone kaže kako ljudi dugo nisu putovali.

"Sad su krenuli svi u približno isto vrijeme. Dolaze na granicu, neki nisu informirani, a mi moramo svakome provjeriti uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku odnosno ostaje li u Hrvatskoj ili je u tranzitu", kazao je Janković.

Kaže da putnici moraju imati uz sebe osnovne dokumente, ali je potrebno i da se upoznaju s tim koji su uvjeti za ulazak ili prolazak kroz Hrvatsku.

"MUP-ov online obrazac nam je jako velika pomoć. Preporučio bih svim putnicima koji nam dolaze, radilo se o dolasku ili tranzitu, da se informiraju jer na MUP-ovom portalu su odgovori na sva pitanja", istaknuo je Janković.

Putnicima savjetuje da potraže sve informacije kako bi znali što će se točno tražiti od njih kad budu na graničnom prijelazu. Za današnje putnike kaže kako su iz čitave Europe.

"Radi se o 1200 putnika - hrvatskih državljana, 1000 državljana Slovenije, a ostalo su stranci iz drugih država koje imaju uvjete za ulazak u Hrvatsku ili za tranzit", kazao je Janković.

