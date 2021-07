Do danas je ukupno cijepljeno samo 46,2 posto odraslog stanovništva. Valentina Baus razgovarala je s epidemiologinjom Sanjom Kurečić Filipović.

Hrvatska nije dostigla zadani cilj procijepljenosti stanovništva, a osim toga pojavljuju se i nove varijante koronavirusa. Idući cilj jest dostići 70 posto procijepljenosti odraslog stanovništva u zemlji.

''Plan je u pravilu provodiv od početka same pandemije. Naravno da to ovisi o tome tko sluša s druge strane. Plan je ipak pojačati i intenzivirati dinamiku cijepljenja s obzirom na to da je danas cjepivo dostupno, da ga ima dovoljno, da su angažirani timovi koji će vršiti procjepljivanje'', objasnila je epidemiologinja Kurečić Filipović.

Cjepivo je već distribuirano po županijama i preostaje samo utrošiti ga. No, hoće li propasti ako odaziv stanovnika ne bude povoljan?

''Uvijek postoji mogućnost, ali mi ne idemo za time. Radimo na tome, radimo svakodenvno i nadamo se da ćemo utrošiti te doze'', izjavila je Kurečić Filipović.

Delta-soj širi se Europom, ali i u Hrvatskoj je već zabilježeno nekoliko slučajeva. ''Mi vidimo porast udjela delta-varijante u Hrvatskoj. Ako usporedimo zadnje poslane rezultate, udio u njima je 47 posto i ako to usporedimo s udjelom od 42 posto od prethodne pošiljke, vidimo da raste, što nije iznenađujuće. Predviđeno je da bi do kraja kolovoza, praktički, prevladala i bila prisutna u cirkulaciji čak u udjelu od 90 posto na razini Europe'', komentirala je.

Podatke u preminulima koji su ujedno i cijepljeni još se prikupljaju. Na upit je li realan podatak da je u protekla 24 sata novozaraženo samo 15 osoba rekla je da su rezultati realni, ''kao i uvijek''.

