Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi danas u Mostaru u kojem je održao predavanje studentima na Sveučilištu u Mostaru.

Nakon predavanja studentima na temu odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine te provedbe Daytonskog sporazuma, predsjednik Milanović odgovarao je na pitanja novinara.

"Poštovanje prema Bosni, duboko poštovanje i tuga prema obiteljima, ali Hrvatima se ukralo pravo da biraju svoga člana Predsjedništva", izjavio je hrvatski Predsjednik na traženje novinara da komentira negativne reakcije bosanskohercegovačkih političara i svoj nedolazak u Sarajevo. "Detalji izbornog zakona, to me ne zanima. Treba li ga mijenjati? Ne znam. Zašto? Zato što ovo što treba napraviti je prema Ustavu Bosne i Hercegovine i sve je jasno. Prvih deset godina nikome nije palo na pamet da Hrvatima bira člana Predsjedništva, onda se netko pametan toga dosjetio", rekao je predsjednik Milanović.

Na pitanje novinara hoće li Republika Hrvatska odnosno on kao Predsjednik Republike nešto poduzeti ako se sljedeće godine ponovno dogodi Komšić, i Hrvati budu izbačeni iz Doma naroda odnosno iz Vlade Federacije, a posljedično time i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik Milanović je odgovorio da se nada da se to neće dogoditi jer je to protivno slovu i duhu Daytonskog sporazuma.



"Hrvatska je potpisnica, Hrvatska je ukorijenjena, to je činjenica, i jedino što tražimo i što očekujemo da se to poštuje. Što se tiče mene, u svakoj međunarodnoj instituciji u kojoj se bude donosio neki dokument o Bosni i Hercegovini tražit ću i inzistirat ću da se uvijek spomene poveznica na Okvirni sporazum Dayton Pariz. Dayton, izvorni Dayton, i konstitutivni narod, a i da ih se spominje i onda kada treba istaknuti da Hrvati i Bošnjaci podržavaju članstvo u NATO-u, a Srbi ne, to piše. To ću tražiti. Sada će biti procjena napretka Bosne i Hercegovine, za dva dana, pa ćete vidjeti. Ukoliko ne bude reference na konstitutivne narode i Dayton, neće biti zajedničke izjave. Bit će papir predsjedavajućega, to je ništa", poručio je predsjednik Milanović.



"Dijalog je jedini način", rekao je predsjednik Milanović na upit novinara kakvu će poruku poslati hrvatskim političarima na večerašnjem sastanku s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora BiH. Budući da je bilo i upita zašto se nije tijekom radnog posjeta nalazio s braniteljima, predsjednik Milanović je pojasnio kako je svojim postupcima pokazao što misli o njihovoj ulozi i koji je njegov stav o HVO-u. "Pokazao sam svojim postupcima iz kojih se mogu izvući neki zaključci, a nekako nisam htio staviti naglasak na rat, nego na ono što je trenutno problem, kako ga ja vidim, a izlaz je samo dijalog", rekao je Predsjednik.



"Hrvatski predstavnici bi trebali sjesti i razgovarati sa srpskim i bošnjačkim i dogovoriti. Ja nemam ambicije to organizirati u Zagrebu, niti ta vrsta povjerenja postoji. Ja ne mogu biti posrednik, ja sam pristran, ali nadam se da sam korektan. Ja zastupam Hrvatsku i hrvatske interese, a ne globalnu pravdu i ništa kozmopolitski", zaključio je predsjednik Milanović.



Predsjednik Milanović, koji u radnom posjetu Bosni i Hercegovini boravi na poziv Sveučilišta u Mostaru, uoči predavanja studentima susreo se s rektorom Sveučilišta prof. dr. sc. Zoranom Tomićem, prorektoricom za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sanjom Bijakšić, prorektorom za međusveučilišnu suradnju prof. dr. sc. Vladom Majstorovićem i prorektorom za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Zdenkom Klepićem.



Uoči dolaska u Mostar, hrvatski Predsjednik odao je počast polaganjem bijele ruže i paljenjem svijeće kod spomen obilježja Osmica u spomen na osmero poginule djece u Vitezu.