Koliko težak i po život opasan COVID-19 može biti, najbolje znaju oni koji su ga preboljeli i još osjećaju posljedice.

Svjedoče tomu i glumac Emir Hadžihafisbegović te radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko. Vicko je prebolio koronavirus prije gotovo pola godine, no problemi su ostali.

"Ja još uvijek osjećam u sebi da nisam onaj stari i nisam onaj stari. Još uvijek polako hodam, lako izgubim ravnotežu. Vožnja automobilom još uvijek je veliki problem jer nemam koordinaciju tih pokreta, to je meni strašno, otići na drugi kat pa se jako zadihati", kazao je Vicko.

Imao je obostranu upala pluća, gubio je apetit i snagu. Imao je i rijetku upalu živaca, pa je ponovno učiti hodati.

"Odjedanput sad ne mogu na svojim nogama obaviti nuždu, ne mogu se dići kako ja hoću. To je za mene bio popriličan šok", dodao je.

No smisao za humor ne gubi. "Prožvakalo me, ali očigledno nisam bio tako fin i ukusan, pa me ispljunulo. Sad je samo na meni da se maknem iz toga i da krenem dalje", zaključuje Vicko.

I Hadžihafizbegović krenuo dalje

Dalje je krenuo i Emir Hadžihafizbegović.

"Mene je malo zahvatio zaborav, i to taj baš ličnih imena. Ili recimo parkiram auto u tih prvih 40 dana u nekom trgovačkom centru, znam da je tu parkiran i ja siđem, a ne znam gdje sam parkirao i onda tražim auto", kazao je 9. prosinca 2020. Hadžihafizbegović.

Kao dijabetičaru, oporavak mu je bio dug i težak. Mnogi su ga pokušavali uvjeriti u to da korona nije strašna.

"Mnogi su mi se smijali, rekli su mi da pretjerujem, da to nije tako, a sada mi prilaze ljudi na ulici, imaju potrebu ne ispričati se, nego reći mi da nisu vjerovali, a sada duboko vjeruju u moju priču iz srpnja. Hvala dragom Bogu, hvala doktorima", navodi Hadžihafizbegović.

Broj post-COVID pacijenata sve više raste - u najvećoj hrvatskoj COVID bolnici, u Dubravi, prošli je mjesec premašio tisuću.