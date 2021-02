Stariji, kronični bolesnici, zdravstveni djelatnici, zaposleni u domovima za starije i oni koji imaju vezu, borasi, burilovići – tako u Hrvatskoj izgleda prioritetni popis za cijepljenje protiv korone.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras bio je na konzultacijama kod zubara i, eto, pala mu je sjekira u med. Baš su ostale dvije doze cjepiva viška, pa su on i supruga cijepljeni. Već ste čuli objašnjenje – da se ne baci. Nakon odjeka u javnosti šef Klinike priznao je da je pogriješio. Ali Boras je miran. Em je prebolio koronu, em se cijepio, antitijela ima za izvoz.

Cijepio se i šef Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. Prvo je HGK demantirao tu informaciju, ali onda je Burilović priznao da se cijepio, i to s obje doze. Ne vidi on tu ništa sporno. Tvrdi da spada u rizičnu skupinu i da su mu liječnici savjetovali da se cijepi. ''Ja sam hrvatski ratni vojni invalid zbog teškog oboljenja pluća. Imao sam tešku tuberkulozu'', objasnio je i nabrojio još neke bolesti. Liječnici i prijatelji liječnici savjetovali su mu da se cijepi i – hop. Cijepio se.

Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Foto: DNEVNIK.hr

Misli na druge?

Koliko mi je poznato, ispravite me ako griješim, svima su nam liječnici savjetovali da se cijepimo. Pokrenuta je kampanja ''Misli na druge. Cijepi se''. OK, super, može. Samo čime? Kamo treba otići? Kome se obratiti? Burilović kaže da nije tražio vezu, već je samo pitao i dobio cjepivo. Pitao? Na čiji je broj zvao? Nije želio reći gdje se cijepio "da ne bi čovjeka doveo u neugodnost''. No ako je sve bilo u redu i korektno, zašto ne bismo svi znali koji je to liječnik koji cijepi na poziv. Zašto se ne bi svima nama omogućilo da se cijepimo i mislimo na druge, kako kampanja kaže?

Objasnio je Burilović da se cijepio nakon ''poziva javnim osobama da se cijepe''. No vjerojatno nitko nije mislio da se javne osobe trebaju cijepiti u tajnosti. A i svaka čast onom tko je mislio da bi cijepljenje Burilovića nekog drugog potaknulo da zavrne rukav.

Ilustracija Foto: Getty Images

U Hrvatskoj su neki jednakiji

Uglavnom, odavno nam je u Hrvatskoj jasno da postoje jednaki i jednakiji građani. Nekad su jednakiji političari, nekad rektori, nekad šefovi HGK-a, nekad... Tko zna tko se sve cijepio. Jer je važan.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da cijepljenje preko reda zaslužuje najoštrije osude i da će zatražiti da se ispitaju svi takvi slučajevi. Mi se nadamo da će se popis i objaviti kako bismo znali tko su ti ljudi koji nisu mislili na druge, već samo na sebe. Jer su važni.

Dok ga ne dobijemo, objavljujemo popis ljudi koji bi se doista trebali cijepiti preko reda:



-

-

-

-

-

-

-

Dakle, nitko.