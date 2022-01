Pandemija je utjecala na živote ljudi različitih profesija, a posebno na zdravstvene djelatnike. Riječka ekipa Vijesti Nove TV provela je dan s timovima Hitne pomoći u Primorsko-goranskoj županiji. Opisali su što su doživjeli.

Još jedan normalan radni dan za jedan od tri tima hitne pomoći u gradu Rijeci. Da bi što prije stigli u pomoć - potrebna je jasna i kratka dojava.

"To je važan podatak - mjesto događaja, sljedeće pitanje je što se dogodilo", kazala je dr. Senka Štrbo, voditeljica dojavnog centra županijskog Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u prilogu reportera Marka Balena.

"Iskusni djelatnici u prijavno-dojavnoj jedinici to dobro odrade i onda alarmiraju timove koji su na terenu", dodaje dr. Senka Kajčić, pomoćnica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Po svakoj dojavi o sumnji na zarazu koronom moraju odijevati posebna odjela i koristiti dezinficirano vozilo.

"Što je tu je, došla su takva vremena i svi se moramo prilagoditi na drugačiji način rada, sve je puno ozbiljnije, ima drugačijih pacijenata", navodi liječnica hitne pomoći Dora Korman.

Promijenila ih pandemija

Promijenila je pandemija način rada, ali i odnos ljudi prema medicinskom osoblju.

"Meni se čini, ne znam točno statistički, da je više psihjatrijskih bolesnika i na takve intervencije idemo više nego prije nekih dvije i pol godine", objašnjava Marko Oškera, viši medicinski tehničar Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Riječka hitna često na dojave o tzv. crvenoj intervenciji, što predstavlja životnu ugrozu, stiže u roku od nekoliko minuta.

"Ako je crvena intervencija onda šaljemo prvi kombi koji je najbliže intervenciji", otkriva disponent Tomo Pulić.

Presudne minute

Vrlo često za spas ugroženog života presudne su minute. Stoga vozači hitne mole druge sudionike u prometu za razumijevanje.

"Ne kočiti, ako je moguće istom brzinom nastaviti, a mi ćemo vas proći ili se čim prije maknuti malo desno - mi ćemo između vas proći, nije problem - samo ne kočiti", pozvao je Alen Grego, vozač hitne pomoći.

Ovi ljudi ne bi mijenjali svoj posao tek tako unatoč stresu i neugodnim situacijama na terenu.

"Doslovno znam ljude neke nabrojati koji su pred mojim očima - život je izašao iz njih, a onda smo mi postigli to da oni uz adekvatnu skrb i brz dolazak do bolnice dan danas hodaju među nama. To su najljepša sjećanja kada znaš da si nekome uspio pomoći", navodi Korman.

