Objavljena je nova koronakarta, Hrvatska je i dalje cijela u tamnocrvenom.

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti još je jedan tjedan zaredom ažurirao koronakartu. Ona prikazuje 14-dnevnu zarazu na 100.000 stanovnika te tako rangira regije pojedinih država prema stupnju rizika.

Boje se određuju ovisno o broju novozaraženih i postotku testirane populacije, a Hrvatska je podijeljena u četiri regije - Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Grad Zagreb.

Tamnocrvenom bojom na karti se označavaju zemlje u kojima je 14-dnevna incidencija veća od 500 na 100.000 stanovnika, a udio pozitivnih među svim testiranima prelazi četiri posto.

Hrvatska je postala tamnocrvena 28. listopada, a taj se trend nastavlja. No, ni Europa nije lišena negativne epidemiološke slike. Kada se usporedi prošlotjedna s ovotjednom kartom - nigdje u Europi se nije poboljšalo stanje!

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/fcGcZiDL2W