Objavljena je nova koronakarta, Hrvatska je i dalje cijela u tamnocrvenom.

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti još je jedan tjedan zaredom ažurirao koronakartu. Ona prikazuje 14-dnevnu zarazu na 100.000 stanovnika te tako rangira regije pojedinih država prema stupnju rizika.

Koronakarta Foto: ECDC

Boje se određuju ovisno o broju novozaraženih i postotku testirane populacije, a Hrvatska je podijeljena u četiri regije - Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Grad Zagreb.

Mađarska je po najnovijim informacijama cijela u tamnocrvenom.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5



*ECDC portal is having issues ATM; we will update the map page ASAP. pic.twitter.com/Qml5SNEmT6