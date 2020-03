U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održao se sastanak državnog vrha. Državni vrh objavio je da su zaražene 254 osobe. Građanima je poslano upozorenje da ne hodaju uz zgrade dok se ne utvrde oštećenja.

Državni vrh sastao se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Nakon održanog sastanka, obratili su se javnosti s više informacija o posljedicama potresa od jutros, ali i stanju vezanom uz epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj.

Premijer Andrej Plenković kazao je da imamo dvije krize koje su međusobno kontradiktorne - epidemiju koronavirusa koja je dovela do 254 zaražena i potres.

Najavio je da će svi sugrađani koji ne mogu boraviti u stanovima i kućama imaju osiguran smještaj u Studentski dom Cvjetno naselje, a studenti u Studentski dom Stjepan Radić.

"Mi ćemo sljedećih dana osigurati odgovarajući sigurnosni razmak od zgrada i krovova. Moramo voditi računa o tome da netko ne nastrada od posljedica urušenih krovova i dimnjaka. Vojska i policija angažirat će dronove i snimit situaciju iz zraka. Apeliram na sve - hodajte što dalje od zgrada", kazao je Plenković.

Zabilježeno tridesetak potresa

Od prvog potresa u nedjelju u 6:24 sata zabilježeno je tridesetak dodatnih podrhtavanjem tla. "Nemamo podataka o tome što će se događati dalje, budite oprezni. Budite u kućama, oni koji to mogu. Oni koji ne mogu, javite se na 0800 8805, osigurat će vam se smještaj", pozvao je.

Upozorio je i da treba pratiti mjere koje su donesene vezane uz epidemiju koronavirusa. "Očekujem visoki stupanj građanske svijesti i discipline kako ne bi imali talijanski scenarij", zaključio je.

Voditeljica seizmološke službe Ines Ivančić kazala je da su naknadni potresi uobičajeni i nepredvidljivi. Apelirala je na građane da svi budu mirne glave i ne paničare.

Novih 19 slučajeva

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da nije došlo do većih oštećenja zdravstvenih ustanova. "Osigurali smo pružanje adekvatne skrbi. Svi oni koji su izašli jutros na otvoreni prostor polako se nakon kontrole infrastrukture na svoja radna mjesta. Isto je i s bolesnicima. Situacija je pod nadzorom", kazao je Beroš. Navodi da je djevojčica koja je povrijeđena u potresu i dalje u tretmanu.

Naveo je da je novih 19 zaraženih, ukupno je 254. "Nalazimo se u uzlaznom dijelu epidemijske linije još uvijek. Trebamo se čuvati blizine zgrada, ali i blizine ljudi kako bi spriječili širenje zaraze", dodao je.

"Pooštravaju se mjere"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je angažirano 2500 ljudi na terenu i da je posao obavljen u vrlo složenim uvjetima. "Istovremeno se nosimo s dvije krize - jedna je nevidljiva, druga je nepredvidljiva", istaknuo je Božinović. "U kratkom vremenu sve su službe izašli na teren, ali i obavile posao. U vrlo složenim uvjetima, s obzirom na to da se istovremeno nosimo s dvije krize, jedna je nevidljiva, a druga nepredvidljiva", rekao je.

"Svi potresi koji dolaze iza prvog su očekivani, mi se nadamo da će biti manjeg intenziteta od onog prvog, ali ništa se ne može reći sa sigurnošću. Ono što možemo sa sigurnošću reći to je da će Hrvatska vojska, policija, Civilna zaštita i zdravstveni sustav biti na visini zadatka kao i do sada", dodao je Božinović.

"Mi se prilagođavamo situaciji, cilj je zdravstveni sustav održati takvim da može pružiti sustav svima koji to trebaju. To se može ako se spriječi širenje virusa, a za što je potrebno smanjiti socijalni kontakt. To nije najjednostavnije provesti u praksi jer ljudi nemaju osjećaj da možda prenose virus iako nemaju simptoma. Zbog toga se pooštravaju mjere i mi ćemo morati ići u tom smjeru", dodao je Božinović.

Božinović smatra da svi oni koji šire lažne vijesti i šire paniku trebaju biti najstrože kažnjeni. "Naravno da se borimo. Policija je i danas i jučer riješila i slučajeve ubojstva, no ovo je u ovom trenutku najvažnije", istaknuo je.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović pozvao je građane da slušaju Vladu i nadležne službe, a ne one koji šire "kojekakve informacije po društvenim mrežama". "Vjerujete hrvatskoj Vladi", poručio je.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković i jutros su upozorili građane da u ovoj kriznoj situaciji slušaju upute nadležnih službi i zadrže staloženost.

Potres je bio jačine 5,5 po Richteru, a nakon njega tlo je nastavilo podrhtavati. Radi se o najjačem potresu u Zagrebu u posljednjih 140 godina koji se dogodio usred krizne situacije povezane uz epidemije koronavirusom.