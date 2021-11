Od utorka su u Hrvatskoj za ulaz u javne i državne institucije potrebne COVID potvrde. Građani koji se nisu cijepili trebaju negativan nalaz brzog antigenskog testa kako bi dobili taj dokument, a stanovnici Velike Gorice požalili su nam se da u svom gradu nemaju dovoljno mjesta za testiranje. Provjerili smo gdje i kada u ovom gradu možete obaviti brzi test.

Nacionalni stožer objavio je popis ustanova koje provode testiranje na COVID-19 prema kojem je samo za Grad Velika Gorica navedeno 66 mjesta za testiranje, no u stvarnosti to nije tako. Javilo nam se nekoliko građana Velike Gorice koji su kazali kako se mogu testirati samo na jednom mjestu i to samo od 7 do 8 sati ujutro. Provjerili smo je li to točno i gdje se građani Velike Gorice mogu testirati.

U osam ordinacija i ljekarni koje su navedene u popisu kažu kako ne provode testiranja jer ih nitko o tome nije obavijestio, niti imaju uvjete za to.

"Ne znam tko je to popisao, nas nije nitko obavijestio", kazali su nam u Ljekarni Velika Gorica.

Isto kažu i u ljekarni Farmacia te dodaju kako su greškom na popisu jer nemaju laboratorij za tesiranje.

Uvjete nema ni ljekarna Deltis Pharm. Tamo su nas obavijestili kako će sutra sigutno znati hoće li provoditi testiranja, no smatraju da vjerojatno neće.

I nekoliko ordinacija koje su na popisu ne provode testiranje. Među onima koji su nam se javili i potvrdili da ne provode testiranja su ordinacije dr. Mateje Runje Kozačinski, dr. Daniela Galekovića, dr. Danijele Kolarek Detić, dr. Diane Jelčić i dr. Iskre Dugalić. Dodajemo kako nam se 10 ordinacija s popisa nije javilo na pozive.

U ordinaciji dr. Danijele Gundić možete obaviti testiranje, ali samo ako nemaju gužvu u redovnom radu s pacijentima. Zato je potrebno nazvati i provjeriti te se naručiti.

Narudžba termina potrebna je i u laboratoriju Synlab u kojem je ovog tjedna prvi slobodan termin u petak.

Mjesto na kojem se građani mogu testirati svakodnevno je Dom zdravlja. Punkt za testiranje nalazi se u dvorištu, kazali su nam, a testiranje se obavlja svaki dan od 11 do 17 sati. Prethodna najava nije potrebna i test košta 100 kuna.