Istarski stožer izvijestio je jučer kako je na bolničkom liječenju u toj županiji 96 osoba, od kojih je devet u respiracijskom centru. Bilježi se kontinuirani rast broja bolesnika.

"Ako imate tako dva tjedna ležeće pacijente i priljev novih, onda dolazi do te velike brojke. Njihovo stanje nije jednako teško, ali od studenog prošle godine primamo samo teške i teže slučajeve COVID-a koji baš zahtijevaju bolničko liječenje. Što se tiče organizacije rada bolnice, mi smo se odavno organizirali tako da imamo dvije odvojene bolnice koje u tehničkim kapacitetima mogu podnijeti mnogo veći broj pacijenata nego što to osoblje može podnijeti", rekao je Glasu Istre zamjenik ravnateljice OB-a Pula dr. Ivica Fedel.

Bolnica svakodnevno radi i na preraspodjeli medicinskog osoblja, a u Pulu je vraćen i jedan dio specijalizanata koji su u drugim klinikama na usavršavanju. Dio medicinskih sestara nije izdržao tempo te su otišle iz bolnice. Ravnateljica je i jučer na sastanku Stožera pokušala doći do medicinskih sestara iz drugih ustanova, no svi se bore s istim problemom. No bolnica bilježi dobar odaziv nakon javnog apela ravnateljice Irene Hrstić, koja je prije nekoliko dana pozvala volontere da im pomognu.

"Javilo nam se zaista jako puno građana sa željom da nam pomognu u radu na bilo koji način i dio njih mogli bismo uposliti na nekim nemedicinskim poslovima, čime bi se rasteretile sestre, koje bi se onda mogle posvetiti bitnijim poslovima. Ali nismo znali da će uzimanje volontera u bolnicu biti zakonski toliko teško.

Trenutačno obavljamo razgovore i nastojimo pronaći način na koji bi nam se ipak dopustilo da dio volontera uzmemo u bolnicu. Tako veliki odaziv u samo dva dana velika je pohvala našim građanima koji su savjesni i spremni pomoći u ovakvim situacijama, a i nama je to velika utjeha. Međutim, iskreno, nama najviše treba kvalificirani, stručni kadar kojeg nedostaje na burzi rada", objašnjava Fedel i dodaje da se u bolnici sve ono što nije hitno i po život ugrožavajuće odgađa. No do zatvaranja bolnice za ostale pacijente ne bi trebalo doći. Odnosno, neće se dogoditi da bolnica zbrinjava samo COVID i hitne pacijente.