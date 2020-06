Đikić je komentirao porast broja zaraženih u Hrvatskoj rekavši kako je "očigledno da smo ulovljeni u iznenađenju", na što je reagirao Primorac. Đikić mu se obratio priopćenjem.

Profesor na Sveučilištu Goethe te direktor Instituta za biokemiju u Frankfurtu Ivan Đikić oglasio se priopćenjem odgovorivši tako na reakciju Dragana Primorca, člana Vladinog znanstvenog savjeta.

Podsjetimo, Đikić je gostujući na N1 televiziji komentirao porast broja zaraženih koronavirusom.

"Očigledno je da smo ulovljeni u iznenađenju, Stožer se nije dobro pripremio za izljev virusa u široj populaciji“, izjavio je.

Na to je reagirao Primorac sljedećim riječima:

"Đikiću ću pojasniti da bolje razumije. Jedno je SARS-CoV-2, dakle virus, a drugo je bolest Covid-19. Virus je građen od molekule RNK koja je jako stabilna i teško je očekivati da se taj naslijeđeni genetski materijal mijenja. To govori o stabilnosti virusa. Covid-19 je bolest koja pokazuje skroz drugačiju pojavnost i potpuno je drugačija nego što je bila u drugom mjesecu, zbog povišene vlažnosti, povišene doze UV zračenja i drugih faktora".

Priopćenje prof. Đikića prenosimo u cijelosti.

"Ne postoji znanstveno utemeljeni podatak da je došlo do slabljenja virusa (SARS-CoV-2). To je činjenica s kojom se slažu danas intervjuirani stručnjaci kolege Gordan Lauc, Nenad Ban, Luka Čičin-Šain, Oliver Vugrek i ja. Ministar zdravstva Vili Beroš je nedavno na političkom skupu napomenuo da je virus oslabio spominjući jedan znanstveni rad kao referencu.

Osobno sam i gore spomenuti znanstvenici na temelju konkretnih podataka objasnili zašto su simptomi bolesti danas slabiji, iako virus nije oslabio, i svi se slažemo da je neophodan oprez i dodatne mjere (bez uvođenja karantene) da se spriječi širenje virusa jer opasnost i dalje postoji.

Prof. Dragan Primorac je jutros na HTV-u rekao da "imamo sve indicije da je virus slabiji". Nije poznato koje su to znanstvene indicije? Nakon sastanka Vladinog Znanstvenog savjeta Primorac mijenja mišljenje i sad i on tvrdi da se nije promijenio virus.

Zašto je u svojim javnim izjavama Dragan Primorac od jutrošnjeg “imamo sve indicije da je virus oslabio" prešao u podne na izjavu da se "virus nije promijenio", treba on osobno odgovoriti javnosti. No, neprimjereno je da nakon svojih konfuznih javnih izjava, s dozom političkog dociranja, ima potrebu javno prozivati drugog znanstvenika koji je samo iznio točne informacije. U zadnjih 5 mjeseci svakodnevno radim na primarnim izolatima CoV-2 virusa, njihovoj genetici, biokemiji i molekularnim karakteristikama, te zaraznosti virusa. Naša otkrića koja su trenutačno na recenziji u vodećem svjetskom znanstvenom časopisu a u isto vrijeme slobodno pristupni u pre-print formi, upravo ukazuju na razlike između SARS i SARS-CoV-2 virusa te razlikama u ozbiljnosti simptoma bolesti između SARS i COVID-19.

Odgovorno tvrdim da se na temelju današnjih znanstvenih podataka CoV-2 virus nije promijenio te nije postao niti slabiji niti opasniji.

U cijelom slučaju najvažnija je točna i činjenična informiranost te adekvatna primjena epidemioloških mjera i zaštite građana. Stoga ću za kraj napomenuti i izjave prof. Olivera Vugreka, genetičara s vodećeg znanstvenog Instituta Rudjer Boskovic, koji je sekvencionirao 21 genom virusa izoliranih u Hrvatskoj stoga je najbolji stručnjak u RH za to pitanje. On tvrdi da su izjave o slabljenju virusa u Hrvatskoj zasad bez znanstvenog utemeljenja i da su to predizborni spinovi. Mislim da se profesor Vili Beroš, kao ministar zdravstva u RH, treba referirati na te konkretne znanstvene podatke iz Hrvatske.

Na kraju vjerujem da će se i kolega Beroš složiti da virus nije oslabio i da će povući svoju nesmotrenu izjavu. Doista cijenim njegov način javnog komuniciranja i vjerujem da, kao što je i prije korigirao jednu svoju netočnu izjavu o virusu, da će slično napraviti i u ovom slučaju."