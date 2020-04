Umjesto zarade od uskrsnog vikenda u Hrvatskoj se zbog koronakrize zbrajaju gubici. Ipak, na zaradu se još računa. Prednost nam je prometni položaj.

Kraljica turizma Opatija sablasno je prazna. Sunce, more i spremni kreveti su tu, nedostaju samo gosti.

"Imam dosta koji su bukirali prije Nove godine, to su i ostali. Nema otkaza, nema ništa za sada. Situaciju treba čekati dok se možda ne smiri, a do tada nema novih rezervacija", kazala je iznajmljivačica Desanka Juraga.

Manje dolazaka znači manje novca za turističke zajednice jer financiraju se upravo od boravišnih pristojbi i članarina. U Hrvatskoj ih je čak 314.

"Plaću smo za protekli mjesec isplatili u cijelosti, međutim morat ćemo korigirati plaće jer da bismo opstali na neki kraći rok, moramo i naša primanja prilagoditi trenutku", kazao je direktor Turističke zajednice Grada Šibenika Dino Karađole.

Taj trenutak ubrzao je zatvaranje turističkog ureda u Fužinama. "2019. godina od prihoda od članarina i pristojbe je bilo oko 200.000 kuna na razini općine Fužine plus prihodi od špilje i sela. Špilja ne radi, kao ni selo, time nema ni prihoda", objasnio je načelnik Općine Fužine David Bregovac.

Trideset posto manje plaće

30 posto manje plaće čekaju i djelatnike Hrvatske turističke zajednice, kao i direktore 17 predstavništava diljem svijeta. No uredi i dalje rade.

"U Frankfurtu primamo još uvijek niz upita od putnika koji bi već ove godine došli u Hrvatsku, ali i od onih koji su svoje rezervacije već učinili i raspituju se hoće li biti moguće putovati, kad će biti moguće putovati i pod kojim uvjetima", kazao je Romeo Draghicchio, direktor Predstavništva HTZ-a u Njemačkoj.

Dobroj sezoni nadaju se i u Rijeci. Planovi ne stoje. "Najvećom talijanskom tiskovinom pripremamo kompleksnu kampanju, sada je ona za 1. lipnja, ali ovisit će kada se otvore granice. To je poseban turistički vodič, posebne akcije", otkriva direktor TZ-a Grada Rijeke Petar Škarpa.

Računaju na goste iz susjednih zemalja

I ministar turizma Gari Cappelli računa na goste iz susjedstva koji stižu automobilima. "Taj dio prednosti sada ćemo pokušati iskoristiti. Pripremamo u tom segmentu i marketinški pristup ako vidimo da taj dio popuštaju, olabavljuju granice - mi ćemo biti spremni u sljedećih 14 dana za marketinške aktivnosti na tim tržištima", kazao je Cappelli.

Najbolja reklama je zadovoljan i zdrav gost. Nama situacija s pandemijom za sada, na sreću, ide na ruku. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, gost Dnevnika Nove TV, kazao je na što Hrvatska računa.

Brojke trenutačno irelevantne

Naime, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak najavio je da ćemo moći računati na ljeto. Znači li to da bi se sezona mogla spasiti? Kako je Staničić kazao - o brojkama ne bi trebalo špekulirati.

"Brojke koje bilježimo zasad su irelevantne, a i daleko je do turističke sezone tijekom ljetnih mjeseci. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da svi ostanemo doma i da se pridržavamo svih onih mjera Nacionalnog stožera", kazao je Staničić i dodao da svatko treba dati svojim discipliniranim ponašanjem svoj doprinos turističkoj sezoni.

Kaže da je optimist. "Nadam se da ćemo uhvatiti dio ljetne turističke sezone", dodao je i istaknuo da se aktivno radi bez obzira na ovu situaciju.

Rade smanjenim intenzitetom

"U Hrvatskoj turističkoj zajednici, iako radimo smanjenim intenzitetom, aktivni smo na društvenim mrežama i na taj način želimo doprinijeti vidljivosti Hrvatske na turističkom tržištu.

S druge strane, pripremamo određene marketinške kampanje koje će biti usmjerene na naše domaće tržište i na susjedne zemlje, odnosno zemlje u okruženju od 500 do 600 kilometara kojima smo mi sigurna autodestinacija koja pruža vrijednost za novac", kazao je Staničić.

Vjeruje da će to biti doprinos u ostvarenju određenog turističkog prometa, no u vrijeme kad se za to stvore uvjeti.

Novi zakon donesen još prošle godine

U Hrvatskoj je 314 turističkih zajednica. Gorski kotar uskoro bi trebao imati jednu turističku zajednicu.

"Novi zakon koji je donesen još prošle godine i počeo vrijediti s ovom godinom, on je upravo u svojim zadaćama predvidio redefiniranje uloge turističkih zajednica na svim razinama - lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini", kazao je Staničić.

"U tom smislu veliki je naglasak na udruživanju turističkih zajednica. Imamo i nekih dobrih primjera, kao što je Turistička zajednica Imote, Imotske krajine, ali i neke druge turističke zajednice. Upravo je cilj veća učinkovitost i daljnji razvoj turističkih područja. Vjerujem da će i u budućnosti do toga dolaziti", zaključio je Staničić.

