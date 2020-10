Kakvo je stanje uopće u hrvatskom zdravstvu? Istražili smo kako Hrvatska brojčano stoji s onim što je u ovoj situaciji najvažnije. O mobilizaciji smo razgovarali s Davorom Vagićem, savjetnikom za stručna pitanja ravnatelja KBC "Sestre milosrdnice".

U našem zdravstvenom sustavu radi 15.318 liječnika. Medicinskih sestara je 33.331. No ne rade svi oni u bolnicama.

Oni koji rade - skrbe o pacijentima koji leže na ukupno 14.817 kreveta. Na intenzivnu njegu otpada 800-tinjak kreveta. Trenutačno imamo nešto više od 800 respiratora.

Vlada je danas održala telefonsku sjednicu kako bi omogućila nabavu lijeka remdesivira. Kako doznajemo, sve bi trebalo biti gotovo kroz nekoliko dana.

O svemu smo razgovarali s Davorom Vagićem, savjetnikom za stručna pitanja ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice.

On je prije svega zahvalio većini građana koja se pridržava epidemioloških mjera i koji pomažu da se epidemija što lakše riješi.

"Ovaj drugi dio građana, koji nije odgovoran, još jednom pozivam da promijene način ponašanja jer će pomoći svima nama", rekao je dr. Vagić.

"I sada si liječnici međusobno pomažu"

Na pitanje jesu li u Vinogradskoj već mobilizirali neke svoje liječnike, odgovara kako su od ožujka na neki način mobilizirani.

"Na početku je to bilo jače, bez godišnjih odmora. Onda se taj dio olakšao, a sada opet ulazimo u fazu kad će opet vjerojatno trebati ozbiljnija, neću reći mobilizacija, nego da se svi u glavi podsjetimo što radimo i gdje radimo. I da na neki način dajemo još maksimum. Ja mislim da je to bio smisao", rekao je.

Smatra da zasad to ne znači zabranu godišnjih odmora za liječnike.

"Ne. Ovaj trenutak ne. To će krizni stožer odrediti. I mi funkcioniramo na način da krizni stožer i Ministarstvo odlučuju o tome. Za sada još nismo na tome, ali ako će trebati, definitivno ćemo to napraviti. Ali mislim da su liječnici i svo zdravstveno osoblje, vrlo odgovorni ljudi koji si i sada međusobno pomažu. I formalnim i neformalnim kanalima. I to je jedno od najvećih dijelova nešeg sustava - solidarnost", rekao je.

Na pitanje misli li da sada u zdravstvenom sustavu radi netko tko nije mobiliziran, tko ne radi pojačano, odgovara: "Možda i ima, ne mogu reći jer nemam uvid. Ali mislim da velika većina i medicinskih sestara i liječnika rade savjesno. Hoće li ovaj zahtjevni trenutak tražiti da to bude još, ako će se ova epidemija dalje razvijati na loše, ako će onaj neodgovorni dio i dalje biti neodgovoran, imat ćemo porast broja hospitaliziranih, tada će vjerojatno trebati neke preraspodjele".

Kazao je da nije novo da liječnici moraju biti spremni za eventualne preraspodjele u drugim bolnicama i gradovima.

"Mi smo to već i prije radili. Mi smo neformalnim načinima to pomagali. Taj dio se zakonski, naravno, treba napraviti, s obzirom da ti ljudi imaju i obitelj. Ali ja sam siguran da će i liječnici i medicinske sestre potegnuti kroz ovaj dio epidemije, kao što već potežu. Ali mislim da taj dio mora biti na neki način, na vertikali riješen, da upute moraju biti jasne", odgovara.

"Arena će rasteretiti bolnice"

Dr. Vagić je i koordionator za zagrebačku Arenu. I tamo se očekuje mobilizacija.

"Apsolutno. Ministar je nama, KBC-u Sestre milosrdnice, dao zadatak da logistički organizira prvi dio pokretanja. I to smo mi apsolutno u tome. Mi računamo, do kraja ovog tjedan da će taj logistički dio biti spreman. Do onog trenutka kad ministar i stožer odluče treba li to i na koji način.

To će neće biti bolnica. Ali to će biti nešto što će pomoći svim zagrebačkim bolnicama da jedan dio pacijenata s COVID-om koji su lagani ili srednji teški i da oterete pacijente koji imaju teže oblike, kao i pacijentima koji i dalje trebaju hitne medicinske postupke", objašnjava.

Pacijente će tamo liječiti liječnici iz cijelog Zagreba.

