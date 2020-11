Prema prognozama srpskog liječnika, Srbija će uskoro dnevno imati 10 tisuća novozaraženih i više od stotinu umrlih.

Srbija je u četvrtak imala više od 7600 novozaraženih, no stručnjaci u toj zemlji ne očekuju da će se širenje epidemije zaustaviti na tim brojkama. Štoviše, već sredinom prosinca očekuju da bi broj novozaraženih mogao prijeći 10 tisuća te da će dnevno brojati više od stotinu mrtvih.

"Broj novozaraženih je skočio sa 6840 na više od 7500, što je povećanje za više od 10 posto u danu. Ako znamo da je trenutna smrtnost oko jedan posto, onda je jasno da će od tih 7500 ljudi, njih 75 tragično završiti. Dakle, u perspektivi očekujemo povećanje broja umrlih", rekao je prije nekoliko dana vodeći srpski epidemiolog Predrag Kon.

Prognoze Petra Kočovića, koji je poznat po projekcijama koje su se i dosad pokazale točnima, kažu da će Srbija dnevnu brojku od 10 tisuća novozaraženih dostići već sredinom prosinca, što bi trebao biti i vrhunac ovog vala epidemije.

No, riječ je samo o službeno potvrđenim slučajevima, dok se procjenjuje da je stvarni broj zaraženih, s obzirom na asimptomatske slučajeve koji nisu otkriveni, zapravo 10 puta veći, piše Blic.

Potvrdio je to i sam Kon koji je nedavno rekao da je trenutna epidemiološka situacija u Beogradu takva da je zaraženih 10 puta više nego što to pokazuju službene brojke te da će se virus upravo iz glavnog grada Srbije širiti na druge strane. "Broj slučajeva treba množiti s 10. Mnogo je asimptomatskih", rekao je Kon prije nekoliko dana, pozivajući se na istraživanja u zapadnoeuropskim zemljama temeljena na serološkim testiranjima.

Ta su istraživanja pokazala da je broj zaraženih od 10 do 20 puta veći od službenog broja. "Takvom analogijom, ako imate tisuću prosječno zaraženih dnevno, vi onda dnevno imate oko 10 do 20 tisuća onih koji su zarazni, a da to i ne znaju", kaže Kon.