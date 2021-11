Od utorka bez COVID potvrda mnogi neće moći na posao. Tko nije cijepljen ili prebolio, neće moći ući u javne i državne institucije bez negativnoga testa. Nacionalni stožer objavio je informacije - tko će i kada morati na testiranje. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak pojasnila je u prilogu za što nam COVID potvrda treba od utorka.

Od utorka COVID potvrde trebaju svim zaposlenima u javnom i državnom sektoru, ali i njihovim posjetiteljima.

Evo samo nekoliko primjera - na posao će moći samo cijepljeni, preboljeli ili negativni policajci, učitelji, odgajatelji u vrtićima, zaposlenici ministarstava, zavoda, oružanih snaga, zračne luke, FINE, pravosuđa, saborski zastupnici, zaposlenici Hrvatskih šuma, Jadrolinije, Geodetske uprave...

Ali to i ostalima znači - ako idete podići osobnu iskaznicu u policiju, poslati božićnu čestitku u poštu, ili morate na Katastar - nikamo bez potvrde.

Ne moraju svi imati COVID potvrdu

No, ne moraju baš svi imati COVID potvrdu. Naime, postoje neke iznimke. Studenti na predavanja i dalje mogu bez potvrda, osim ako im fakultet ne odluči drugačije. Učenici u škole također idu bez testiranja, bez obzira na to koliko godina imaju.

Potvrde ne trebaju mlađima od 16 godina, ako recimo moraju podići osobnu iskaznicu u policiju.



Potvrde ne trebaju roditeljima koji prate djecu u vrtić, ili onima koji prate osobu koja se ne može brinuti sama za sebe.

Logično - ako idete u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje podići COVID potvrdu - za taj put vam potvrda neće trebati.

Neće trebati ni onima kojima je zakonom propisano pojavljivanje, recimo na sudu.

Ali i svima koji moraju u pošti podići pošiljke čije bi nepreuzimanje imalo pravne posljedice.

I naravno odluke su izuzeti svi oni koji imaju kontraindikaciju za cijepljenje, ali za to im treba liječnička potvrda.

Kontrola COVID potvrda

Kako će se i tko će kontrolirati - odlučit će svaka ustanova za sebe, ali pitanje je što s onima koji potvrdu nemaju.

"Oni koji odbiju predočiti potvrdu ne mogu ulaziti u prostorije", najavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

A tko će, kako i u kojem roku testirati i izdavati rezultate testova i COVID potvrde?

Od utorka su nova pravila. Ako uđete u poštu bez COVID potvrde, mogli biste izaći bez paketa.

"Kada korisnik pristupi šalteru, službenici će ga zamoliti da pokaže COVID potvrdu. On dođe do šaltera, ona mu skenira. Tek nakon toga će moći dobiti svoju uslugu. Tek kad se pokaže da je valjana može pristupiti obavljanju svoje usluge", najavio je Krešimir Domjančić, voditelj odjela za odnose s javnošću Hrvatske pošte u prilogu reporterke Srne Bijuk.

Povećao se broj lokacija za testiranje

Ako trebate podići dokumente u policiji od utorka će vam također trebati COVID potvrda. Bez nje ne mogu ući oni stariji od 16 godina, što znači - ako niste cijepljeni ili preboljeli, morat ćete na testiranje.



Pa se povećava broj lokacija gdje ćete se moći testirati. Ovlaštenje za to je dobilo 6500 mjesta, a među njima su i ljekarne. No, to nužno ne znači da će se moći testirati baš u svakoj, tek kreće organizacija. Još treba vidjeti hoćete li se morati naručiti ili samo pojaviti na vratima.

"Epidemiološki je najzahvalnije da budete vani, u drive in-u, kroz prozorčić. Mi smo, kad je počela epidemija, organizirali te prozorčiće tako da je dobar dio njih spreman i na taj dio. Ovisno o vrsti testa, rezultat se čeka između 10 minuta i 30 minuta", rekla je Ana Soldo iz Hrvatske ljekarničke komore.

Tada vas upisuju u sustav. Da bi vam se izdala COVID potvrda, mora vas testirati ovlaštena osoba s ovlaštenim testom. Pa tako kućni test neće vrijediti.

"Nalaz, odnosno potvrda vrijedi za brzi test 48 sati, za PCR 72 sata", kazala je Irena Tabain iz HZJZ-a. Cijena testova ovisi od mjesta do mjesta, u HZJZ-u je 108 kuna.

Građani će testove plaćati sami

Građani će testove morati plaćati sami. Za razliku od zaposlenika državnih i javnih službi kojima plaća poslodavac.

U jednoj zagrebačkoj školi planiraju testiranje na ulazu, a COVID potvrde će pregledavati na porti.

"Nažalost, nemamo službene informacije, postoje razni laboratoriji. Recimo, dolazili su nam i djecu tu testirati pa evo poslala sam upit prema njima da li bi oni došli. U ponedjeljak ćemo morati obaviti testiranje onih koji nemaju potvrde da bi u utorak nastava mogla normalno funkcionirati", najavila je Jadranka Salopek, ravnateljica OŠ Ante Kovačića.



Djeca se neće morati testirati. Ali svi ostali koji ulaze hoće pa i roditelji. Već sada ima otpora.

"Imam jednog asistenta u nastavi i učitelja u velikom otporu, učitelj je navodno spreman otići na neplaćeni godišnji nego se testirati", dodaje Salopek.

Testiranja za sve državne službenike do kraja godine mogla bi okvirno stajati oko 200 milijuna kuna. Testirat će se svaka dva dana.

Kako do COVID potvrde?

S obzirom na to da počinje vikend, u svakom trenutku COVID potvrde se mogu podići preko sustava e-Građani. Do sada ih je izdano 2 milijuna i 700 tisuća.

Za sve koji nemaju aktiviran sustav e-Građani, COVID potvrdu može izdati i 20.000 liječnika obiteljske meidicne, stomatologa, ginekologa, pedijatara.

Možete je podići i u ljekarni, ali i na šalterima HZZO-a, također - možete je odmah dobiti u laboratoriju u kojem ste se testirali.

Više od pola milijuna Hrvata preboljelo je COVID. COVID potvrde baš i ne vrijede svima njima. Naime, one se izdaju po pravilima Europske unije.

Što znači da je mogu dobiti osobe koje su COVID preboljele unazad šest mjeseci, ali samo uz PCR test. Cijepljenima vrijedi godinu dana. Testiranima brzim testom - 48 sata. PCR-om - 72 sata.

S njom u Hrvatskoj možete na posao, u sve institucije, ali i na vjenčanje, ili recimo na utakmicu. Možete i putovati po Europskoj uniji.

Hrvatska ima i svoje potvrde

Ali - Hrvatska ima i svoje potvrde. A one imaju puno blaže uvjete. Njih vam izdaje vaš liječnik obiteljske medicine.

One će obuhvatiti veći broj ljudi - dakle sve one koji su COVID preboljeli u posljednjih godinu dana i to prizna se i PCR test i brzi test, ali ono što se zvalo vjerojatni slučaj - kada osoba nije testirana, ali je bila u kontaktu sa zaraženim, i dobila je simptome. Ovu potvrdu koristite i za bolnice, odlazak na posao, ali s njom možete samo ući u Hrvatsku.

Ali postoje i pravila za sve one koji su primili treću, odnosno booster dozu.

"Cijepljenje booster dozom cjepiva ne znači da će se automatski produljiti valjane COVID potvrde. Osobe u slučaju primitika treće doze cjepiva trebaju ishoditi novu potvrdu", objasnila je Kristina Leko Kuštrak iz AKD-a.

