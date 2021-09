Američki predsjednik Joe Biden izgubio je strpljenje s Amerikancima koji se ne žele cijepiti. Uvodi obvezno cijepljenje za sve državne službenike, a na korak do toga će biti i sve veće privatne tvrtke. S druge strane, Danska je bez ikakvih prisila cijepila većinu stanovništva i upravo je ukinula sva ograničenja.

Dan slobode je u petak u Danskoj. Ukinute su i posljednje mjere za suzbijanje pandemije. Finale takozvanog povratka na staro označio je prestanak upotrebe COVID potvrda. Raduje se tome i hrvatski nogometaš Matej Delač koji živi u Danskoj.

"Svi su sretni, evo otvorili su se noćni klubovi prošli tjedan, ulice su bile pune ljudi", rekao je Delač.

Naravno, ukidanje mjera moguće je samo zbog velikog broja cijepljenih stanovnika. Obje doze primilo je čak 87 posto odraslih stanovnika, a bit će ih i još.

"Pandemiju imamo pod nadzorom u ovoj zemlji i prema tome možemo podnijeti one koji se još nisu cijepili, a zaraze se, u okvirima našeg bolničkog sustava", kaže Jens Lundgren iz sveučilišne bolnice u Kopenhagenu.

Danska vlada nije bila prisiljena dodatno motivirati stanovnike na cijepljenje.

"Premijerka države je dala svojih par riječi, ministar zdravstva je isto rekao nekih par riječi. Išlo je to kroz medije, išlo je to kroz reklame, ali nije se nikog prisiljavalo ni ništa. Bio je većinom odabir ljudi. Ja se bavim nogometom. Nas nitko nije prisiljavao u klubu, ali svi smo odlučili da je to najbolje da se možemo vratiti funkcioniranju svega", govori Delač.

U SAD-u cijepljenje više ne ide milom, pa predsjednik Biden počinje sa silom. Svi zaposleni u državnim službama moraju se cijepiti ili će dobiti otkaz. U privatnim tvrtkama s više od 100 zaposlenih, svatko mora biti cijepljen ili se testirati svaki tjedan.

"Ovo je pandemija necijepljenih. I uzrokuje ju činjenica da iako Amerika ima jedinstven i uspješan program cijepljenja, unatoč činjenici da su gotovo pet mjeseci besplatna cjepiva dostupna na 80 tisuća različitih mjesta, mi još uvijek imamo gotovo 80 milijuna Amerikanaca koji se nisu cijepili", rekao je Biden.

Obje doze cjepiva u SAD-u je do sada primilo 64 posto odraslog stanovništva, a barem prvu dozu 73 posto i to je još uvijek nedovoljno za kolektivni imunitet.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr