Cijepljenje je sve bliže. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je - je li se dodatno izbrusio plan cijepljenja. Pripremili su kratak vodič - gdje će cjepivo stići, tko će se cijepiti prvim dozama, kada će biti dostupno svima ostalima, ali i što je s alergijskim reakcijama.

Prvo cjepivo koje će stići je - Pfizerovo. Ono se mora čuvati na -70. Ako zatreba, na Institutu Ruđer Bošković imaju hladnjače i spremni su uskočiti.

"Naš je izračun da bi tu mogli držati negdje između 60 tisuća i 80 tisuća doza, ovisno naravno kako su one pakirane u kutije", kazao je dr. David Matthew Smith, ravnatelj Instituta.

I to one sa suhim ledom u kojima može stajati 15 dana. Pa možda hladnjače neće ni trebati.

"Imamo dogovor s Pfizerom da u momentu isporuke, oni to nama dostave, ne sve odjednom nego u tjednim tranšama", rekao je ravnatelj HZJZ-a dr.sc. Krunoslav Capak.

Kada cjepivo stigne u Hrvatsku, iz centralnih skladišta šalje se županijskim zavodima koji ga imaju mogućnost čuvati.

Cijepljenje će biti kampanjski

Onda će se - što se tiče Pfizerovog cjepiva koje se mora čuvati na niskim temperaturama - cijepljenje provoditi kampanjski. Prvo u bolnicama, domovima zdravlja i ustanovama socijalne skrbi.

"Očekujemo 125.000 doza s obzirom da se trebaju primiti dvije doze po osobi s razmakom od tri tjedna. To je zapravo za 62,5 tisuće osoba", objasnila je dr. Iva Pem Novosel iz HZJZ-a.

"Od 50% zaposlenih i korisnika domova u socijalnoj skrbi je zainteresirano za cijepljenje. Dakle, žele se cijepiti. A slična je situacija i u zdravstvenim ustanovama", rekao je Capak.

Prvo će se cijepiti oni zdravstveni djelatnici koji dolaze u direktan kontakt s oboljelima.

"Sad sljedećih tjedana će se svaki građanin moći javiti svom liječniku obiteljske medicine i svi pripradnici rizičnih skupina su prioritetni", dodaje Pem Novosel.

Redom kronični bolesnici, stariji zbog rizika od teške bolesti, a onda na red dolaze ostali.

Alergičari moraju upozoriti liječnike

S obzirom na to da su se kao nuspojava Pfizerova cjepiva pojavile alergijske reakcije, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, prof. Alemka Markotić objašnjava: "Proizvođač deklarira koji su sastojci u tom cjepivu i upozori osobe koje su alergične na određene sastojke - da su to alergeni, da se takve osobe ne trebaju cijepiti, odnosno da je to kontraindikacija. To će biti tako za sve ove proizvođače".

Liječnicima se mora jasno napomenuti ako ste na nešto alergični. "Ja sam alergičar. Cijepila sam se protiv svega dosad za što je bilo potrebno, uključujući gripu, što je na dobrovoljnoj bazi", navodi Markotić.

Uz Pfizerovo, naručena su cjepiva još pet proizvođača. Ukupno 5,6 milijuna doza. Plan će se prilagođavati ovisno o tome kako budu stizala odobrenja i doze.

