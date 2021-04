Od otkrića koronavirusa u Kini u prosincu 2019., u svijetu je službeno evidentirano više od tri milijuna smrtnih slučajeva od COVID-19, podaci su agencije AFP koji se temelje na izvješćima zdravstvenih vlasti objavljenim u subotu ujutro.

Nakon laganog zatišja koje je nastupilo u ožujku, broj smrtnih slučajeva na dnevnoj bazi ponovno raste u cijelom svijetu. Prosječno je prošli tjedan u svijetu dnevno bilo više od 12.000 smrtnih slučajeva, čime se svijet približava brojci od 14.500 svakodnevnih smrtnih slučajeva zabilježenih krajem siječnja, kada je epidemija koronavirusa bila na vrhuncu.

Pandemija je došla do "kritične točke", izvijestila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). S jedne su strane zemlje poput Izraela koje je uspijevaju obuzdati zahvaljujući intenzivnoj kampanji cijepljenja, a s druge su one poput Indije koje bilježe meteorski porast novozaraženih i smrtnih ishoda od posljedica bolesti.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, europskoj državi koju je COVID-19 najteže pogodio (127.225 smrtnih slučajeva), danas se dnevno evidentira samo tridesetak smrtnih slučajeva. Za usporedbu, krajem siječnja, na vrhuncu pandemije ondje je dnevno od posljedica COVID-a umiralo više od 1200 zaraženih.

Zemlja koja je u ponedjeljak izašla iz razdoblja tromjesečnog zatvaranja, masovnu je kampanju cijepljenja pokrenula početkom prosinca. Od tada je bar jednu dozu cjepiva primilo 60 posto odrasle populacije.

U SAD-u pale brojke, Izrael pokazao prednost cijepljenja

Istodobno je u Sjedinjenim Državama, COVID-om najpogođenijoj zemlji u svijetu s 566.224 smrtnih slučajeva, od kraja siječnja evidentiran pad broja oboljelih i umrlih od kraja siječnja, premda su brojevi u nekim saveznim državama ponovno u porastu.

Prednost cijepljenja vidljiva je i u Izraelu, u kojemu je bar jednu dozu cjepiva primilo 60 posto stanovnika. Ovih dana u Izraelu se dnevno izvješćuje o samo 6 do 7 smrtnih slučajeva, što je gotovo 10 puta manje nego na vrhuncu pandemije krajem siječnja.

Ekspanzija pandemije

Nasuprot tim podacima, u nekoliko se zemalja svijeta zdravstvene vlasti svim silama bore da spriječe ponovno razbuktavanje epidemije. Dužnosnica WHO-a, Maria Van Kerkhove u utorak je upozorila na ekspanziju pandemije, kazavši da sada "raste eksponencijalno".

Brazil, druga zemlja na svijetu po broju mrtvih (368.749 mrtvih) od posljedica COVID-a, svakodnevno izvješćuje o oko 3000 smrtnih slučajeva, što je gotovo četvrtina smrtnih ishoda od covida u svijetu. Od sredine veljače taj se broj više nego udvostručio, a od 7. ožujka u Brazilu se na dnevnoj bazi evidentira najviše smrtnih slučajeva u svijetu.

I u Indiji velikom brzinom raste broj smrtnih ishoda od COVID-a. U toj se državi s 1,3 milijarde stanovnika dnevno evidentira više od 1000 smrtnih slučajeva ili devet puta više nego početkom ožujka, što je porast koji prati porast zaraženih (više od 188.000 dnevno u odnosu na 15.000 početkom ožujka).

U svijetu je od početka epidemije zabilježeno više od 139 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom, a taj broj trenutačno iznosi 730.000 novozaraženih dnevno. I ta se brojka kontinuirano povećava od kraja veljače.