Sve je više mladih pacijenata s teškim oboljenjima. To je u Dnevniku Nove TV komentirao Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević''.

Dijelom je to zbog toga što je više stariji koji su se cijepili, a s druge mladi se ipak više kreću i druže. Kapaciteti infektivne Klinike u Zagrebu su popunjeni.

Porast pacijenata u bolnici komentirao je predstojnik Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Ivan Puljiz. Otkrio je da Klinici ima i mlađih pacijenata.

''Imamo četiri pacijenta u rasponu između 20 i 30 godina, a jedno ili dvoje od njih je na visokim protočnom kisiku. To su osobe bez značajnijih popratnih bolesti koji su ozbiljno bolesni i pred vratima intenzivne njege. Imamo tri pacijenta u dobi između 30 i 40 godina od kojih je jedan na visokoj protočnoj kanili, bez prethodno poznatog čimbenika rizika. Najmlađi naš pacijent koji je na ECMO-u ima 40 godina'', otkrio je Puljiz.

Razlika u odnosu na prvi val

Dodaje da od koronavirusa nitko nije siguran. Kaže da sada pacijenti s visokim temperaturama i težim simptomima u Kliniku dolaze već u prvim danima zaraze, a u prvom valu se to obično događalo tek drugog tjedna od oboljenja.

''Vjerojatno je za to dijelom odgovoran i britanski soj. Danas smo do 15 sati imali 90 ljudi na pregledu, to je velik broj'', rekao je Puljiz.

Objasnio je i da nema pravila tko bi se trebao javiti u Kliniku jer svatko drugačije reagira na bolest. ''Općenito su to prethodno zdravi mladi, odrasli ljudi. Ako nisu temperature koje ugrožavaju, 39, 40 ili 41 stupnjeva, i nemaju veliki kašalj mogu biti nekoliko dana kod kuće i opservirati temperaturu'', istaknuo je.

Otkrio je i da u Klinici ima i pacijenata koji su primili cjepivo. ''Ima, ali to su uglavnom ljudi koji su primili jednu dozu. Tu se stvorila djelomična zaštitna, pa oni nisu među onima koji su najteži'', kazao je Puljiz.

