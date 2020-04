Odluka o zabrani rada nedjeljom za veliku većinu trgovina uzburkala je duhove u Hrvatskoj. Na današnjoj presici nacionalnog stožera ministar Davor Božinović i šef HZJZ-a Krunoslav Capak obrazložili su zašto je ta odluka donesena.

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović istaknuo je u subotu da je odluka o zabrani rada trgovina nedjeljom donesena na temelju preporuka epidemiološke struke, odbivši komentirati da se situacija koristi u političke svrhe.

''U sklopu mjera koje smo propisivali regulirali smo radno vrijeme. Ova odluka je donesena na temelju preporuka epidemiološke struke. Sve se donosi po preporuci stručnjaka. Svi rade onako kako su radili prije, osim nedjelje, blagdana i praznika'', rekao je.

Upitan boji li se da bi odluku o zabrani rada nedjeljom mogao srušiti Ustavni sud RH, Božinović je ponovio da su sve mjere donesene na preporuku struke. Pritom je odbio komentirati da se situacija koristi u političke svrhe.

"Ovdje se govori isključivo o situaciji koju je izazvala epidemija koronavirusa. Za ova pitanja, znate koje su adrese", zaključio je Božinović.

"Može biti i bilo koji drugi dan"

"Mi smo prvo organizirali rad trgovina na način da radi samo jedna smjena, jer smo htjeli smanjiti broj ljudi na ulicama, broj ljudi koji putuju na posao i križanje ljudi na radnom mjestu. Sad kad smo stekli kredit dobre epidemiološke situacije i odlučili popustiti neke od mjera, jedna od prvih mjera je bila omogućiti ljudima da se nakon radnog vremena mogu normalno opskrbiti u trgovinama i prva mjera bilo je produženje radnog vremena.

Sad će trgovine raditi od ujutro od 7 do 9 navečer, odlučili smo da to bude u dvije smjene, napravili smo pauzu od 14 do 15 sati kako se ne bi sretali, a trgovine mogle dezinficirati. Razmišljali smo o tome da na drugoj strani vage treba tu mobilnost snage smanjiti i meni se logično učinilo da to bude nedjelja, ali može biti i bilo koji drugi dan. Mobilnost stanovništva je jedna od tri ključna uvjeta širenja virusa", rekao je šef HZJZ-a Krunoslav Capak.

Željka Markić čestitala Stožeru na zabrani rada nedjeljom

Oglasila se i Željka Markić. Na Facebooku je napisala: "Nakon 4 godine zalaganja U ime obitelji i mnogih drugih - trgovci, najvećim dijelom žene, oni koji ionako rade 6 dana u tjednu - sad će konačno imati nedjelju i blagdane za zajedničko vrijeme sa svojim obiteljima.

U svakom zlu ili u svakoj krizi - ima nešto dobro. A bude li pameti i poštenja - tako će i ostati. Čestitke Stožeru!“, napisala je.

SDP: HDZ se dodvorava radikalno desnom i konzervativnom biračkom tijelu

SDP je ocijenio da zabrana rada trgovina nedjeljom nema epidemiološku podlogu nego je cilj "podizanje rejtinga HDZ-a i dodvoravanju radikalno desnom i konzervativnom biračkom tijelu".

"Pitanje je širi li se virus drugačije nedjeljom nego ostalim danima, je li opasniji, ili iza odluke Stožera postoje drugi razlozi koji nisu epidemiološke podloge, nego političke prirode. Jasno je da se to radi s ciljem podizanja rejtinga HDZ-a i dodvoravanju radikalno desnom i konzervativnom biračkom tijelu. SDP više neće bezuvjetno podržavati ono što Vlada radi. Ovo je prevršilo svaku mjeru", rekao je saborski zastupnik Peđa Grbin.

SDP-u vidi problem i u tome što se, među ostalima zadnje otvaraju vrtići i škole.

"Kafići i mise su im važnije od toga, a nitko nije postavio pitanje gdje će roditelji s djecom koji od ponedjeljka moraju natrag na posao. Tražili smo od Vlade da donese odluku koja će barem jednom roditelju omogućiti da ostane doma s djecom, plaćeni dopust, no Vlada to nije prihvatila. Djecu sada nema tko čuvati", rekao je Grbin.

Naveo je kako je Ustavni sud već dva puta rušio zabranu rada nedjeljom te da vjeruje da će biti slično i u ovom slučaju. Najavio je da će SDP od Ustavnog suda tražiti da se očituje o ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama o zaštiti pučanstva o zaraznih bolesti, što će, kaže Grbin, biti prilika Ustavnog sudu da se očituje o svim mjerama Stožera.

Pametno: Zabrana rada nedjeljom srozavanje ugleda Stožera civilne zaštite

Otvaranje crkvi prije škola i drugih javnih mjesta te zabrana rada nedjeljom početak su predizborne kampanje i srozavaju ugleda Nacionalnog stožera civilne zaštite, poručeno je u subotu iz stranke Pametno.

Vlada je tvim potezima pokazala ogromnu dozu neodgovornosti, nekompetencije i opasnog populizma, poručio je u priopćenju član Predsjedništva te stranke Ivica Puljak.

Navodi kako je prepuštanje odluke o povratku djece u školu roditeljima katastrofalno i potpuno neprihvatljivo, ocijenivši da je to "jeftin i neodgovoran pokušaj prebacivanja odgovornosti na roditelje", a da će žrtve će opet ispasti djeca i učitelji.

Poručio je i da Vlada, prema čijoj bi se odluci u školske klupe 11. svibnja trebali vratiti učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, treba osigurati uvjete za održavanje nastave za sve učenike ili nastave uopće ne treba biti.

Stožer civilne zaštite Vlada pretvorila u predizborni stožer

Mišljenja je da je otvaranje crkvi prije škola i ostalih javnih mjesta apsolutno neodgovorno, a pokazuje da je Vladu briga isključivo za svoje uske trgovačke interese.

"Uz to je uvedena zabrana rada nedjeljom, što je tipična politička odluka u svrhu predizborne kampanje HDZ-a", smatra Puljak.

Napomenuo je kako su građani na početku krize imali povjerenja u Stožer civilne zaštite, ali da ga je sada Vlada pretvorila u svoj predizborni stožer.

"Tako je (Vlada) ponovno pokazala da je zanima samo kako će se održati na vlasti, dok joj građani predstavljaju isključivo alat za postizanje uskih, sebičnih interesa. Mi se samo nadamo da će to građani prepoznati i da će im uskratiti povjerenje i tako dati prostora novim snagama, za izgradnju jedne nove Hrvatske", zaključio je Puljak.

Most najavljuje zakonski prijedlog o neradnoj nedjelji

Most NL poručio je u subotu kako bi nedjelja trebala biti neradni dan, najavivši kako će uskoro u saborsku proceduru uputiti takav zakonski prijedlog.

"Nedjelja treba biti neradni dan i Most to govori godinama", rekao je na konferenciji za novinare čelnik te stranke Božo Petrov dodavši kako je epidemija koronavirusa pokazala da ljudi ne moraju sedam dana kružiti po trgovačkim centrima. (D.B./Hina)