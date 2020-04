Stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napravili su radnu verziju Strategije za prilagodbu mjera te su je podijelili u tri faze, a Hrvatska polako ulazi u drugu. Dnevnik Nove TV doznaje detalje strategije koju su predložili epidemiolozi.

U prvoj fazi, koja je iza nas, otkrivali su se novi slučajevi, povećavao se broj testiranih, nabavljala se zaštitna oprema. Donesene su i stroge mjere: trgovine su radile skraćeno, neke su zatvorene, ukinut je javni promet, zatvorene su škole, vrtići, fakulteti, te otkazana javna događanja.



Da bismo došli u drugu fazu, potrebno je nekoliko dana imati pad slučajeva. Važno je i da bolnice nisu prenatrpane, tj. da su spremne pružiti skrb svima kojima je potrebna hospitalizacija, ali i da možemo obaviti i velik broj testiranja. Vidimo da se ovih dana testira i više od 1500 uzoraka na dan.

Ipak, ulazak u drugu fazu ne znači da se u potpunosti vraćamo starim navikama jer virus nije nestao pa opasnost i dalje postoji. Ipak, u toj fazi u škole i vrtiće djeca bi se postupno trebali vratiti, krenulo bi se s nastavom za niže razrede. I tu treba osigurati fizičku udaljenost, redovito dezifincirati učionice, prati ruke, a posebno treba pripaziti na nastavnike i učenike koji pripadaju rizičnim skupinama ili žive s nekim tko je u toj skupini. Oni na početku ne bi sudjelovali na nastavi.

Ublažavanje mjera u drugoj fazi

Na početku ove druge faze može se uspostaviti i međugradski promet, ali i tu treba paziti na fizičku udaljenost. To znači da, primjerice, u autobusu može biti ograničen broj putnika.

Trgovine bi se otvarale prema važnosti za funkcioranje društva, ali sigurno ne sve odjednom. Tako bi se i radno vrijeme postupno produljivalo, prvo malim trgovinama. I dalje ćemo čekati u redu na kupovinu jer u ovoj drugoj fazi ostaje ograničen broj kupaca. Naravno s dezifincijesima na ulasku u trgovinu.

Od ostalih uslužnih djelatnosti, prvo se otvaraju one koje ne zahtijevaju fizički kontakt i nisu ugostiteljske, uz uvjet da mogu osigurati fizičku udaljenost među korisnicima.



Vjenčanja i pogrebi moći će se održavati. Prvo će biti ogrančeni na 10, a zatim i 30 ljudi. Postupno bi se taj broj povećavao, ali uz uvjet fizičke udaljenosti.



Policija još uvijek upozorava građane koji su vani u grupi većoj od petero ljudi, no to bi se povećavalo na 10, a naknadno i na više, pod uvjetom da ne počne rapidno rasti broj zaraženih

Dječja i sportska igrališta otvorila bi se kada i škole, ali uz pravila o maksimalnom broju ljudi koji se u isto vrijeme rekreiraju.

Povratak u normalu s trećom fazom

Povratak u normalu donijet će nam treća faza. Tada bi se ukinula ograničenja u društvenim okupljanjima, ali razmak ostaje kao pravilo. Uslužne djelatnosti koje uključuju fizički kontakt imat će dodatno propisana pravila, a morali bi voditi evidenciju o strankama kako bi ih mogli kontaktirati ako dođe do zaraze.

Granice ćemo u toj trećoj fazi postupno prelaziti bez ograničenja, ali moguće da se i dalje ograniče ulasci u Hrvatsku osoba koje stižu iz zemalja koje, primjerice, imaju veći broj zaraženih.

Osim ako ne morate, čini se da dugo nećete putovati jer preporuka je stručnjaka da se izbjegnu putovanja koja nisu nužna i to do samog kraja epidemije. U toj trećoj fazi fakulteti, odnosno visokobrazovne ustanove, bi potpuno otvorile svoja vrata, nakon što se pokaže da otvaranje škola i vrtića nije dovelo do pogoršanja epidemiološke situacije.

Dakle, strpljivo i slušajući savjete doći ćemo do toga. Točni datumi ipak ovise o tome kakva će biti epidemiološka slika. Ovo je radna verzija koju su pisali stručnjaci, a sigurno će se morati i uskladiti s razvojem epidemije.

