Britanski premijer Boris Johnson rekao je u srijedu da namjerava ukinuti zakonsku obvezu samoizolacije za ljude u Engleskoj pozitivne na COVID-19 kada ovog mjeseca bude predstavljao vladinu strategiju za suživot s bolešću.

Premijer Velike Britanije Boris Johnson je zamalo ukinuo sve epidemiološke mjere u Engleskoj prošlog srpnja, a prošli je mjesec ukinuo takozvane "Plan B" mjere, privremeno nametnute kako bi usporile širenje omikron varijante.

Rekao je da želi ići korak dalje, što je dio promjene u smjeru privikavanja na suživot s bolesti COVID-19, stoga bi zakonsku obvezu samoizolacije učinio tek preporukom.

"Moja je namjera vratiti se prvog dana nakon stanke kako bih predstavio našu strategiju za suživot s COVID-om", Johnson je rekao zastupnicima u parlamentu, koji s radom nastavlja 21. veljače.

"Pod uvjetom da trenutni ohrabrujući podaci nastave stizati, očekujem da ćemo moći okončati preostala ograničenja, uključujući i zakonsku obvezu samoizolacije u slučaju pozitivnog nalaza, još mjesec dana ranije", dodao je Johnson.

Obveza bi trenutno trebala trajati do 24. ožujka, no Johnson je ranije rekao da će je pokušati okončati ako to bude moguće.