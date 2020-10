Jadranka Kosor je ispričala kako je u jednoj trgovini zamolila mladića da stavi zaštitnu masku, na što joj je on odgovorio ''da su to sve gluposti''.

Bivša premijerka Jadranka Kosor na Twitteru je podijelila iskustvo koje je doživjela u jednoj trgovini.

Naime, mladića koji je stajao iza nje u redu na blagajni zamolila je da se odmakne od nje i stavi zaštitnu masku.

''A on mi održao predavanje da su sve to gluposti, gospon do njega se složio pa skinuo masku. Eto, i bivša premijerka je sluđena, čula sam na odlasku'', napisala je Kosor u tvitu.

