Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je otkriće mutacije na brazilskom soju koronavirusu. Kaže da se zasad zapravo ne može reći o kojem je soju riječ.

''Istina je da je na Institutu Ruđer Bošković detektirana jedna od mogućih mutacije koje karakteriziraju ne samo brazilski nego, južnoafrički ili britanski soj virusa. Čuo sam se s dr. Vugrekom, rekao je da je sekvenciranje cijelog genoma virusa u postupku i za tjedan dana ćemo imati kompletnu informaciju'', rekao je Beroš o otkriću Instituta Ruđera Boškovića.

''Po ponašanju, brzilski je soj ekvivalent birtanskom soju. No, jedna mutacija na tom šiljku nalazi se u svim sojevima. Zato je sad nemoguće reći je li to brazilski, britanski ili južnoafrički ili će biti neka hrvatska varijanta virusa'', dodao je. Otkrio je da je mutacija pronađena 30. siječnja kod bolesnika iz Zagreba.

Vozimo na dva kolosijeka

Na pitanje kako se može govoriti o ruskom cjepivu kada ono još nije niti odobreno, Beroš kaže da će se ili tražiti privremeno odobrenje korištenja neodobrenog cjepiva, kao što je učinila Mađarska, ili će se čekati odluku EMA-e. ''Mi trenutno vozimo na oba kolosijeka'', rekao je.

''Poznat je regularni put za priznavanje cjepiva. Za nas je to odobrenje EMA-e. No, neke države su tražile drugi način, da njihove regulatorne agencije putem interventnog uvoza izdaju privremena odobrenja za upotrebu neodobrenog lijeka. Taj put odabrala je Mađarska. Mi smo odlučili zatražiti dodatnu dokumentaciju, da vidimo zadovoljava li zakonsku regulativu za interventni uvoz. Želimo to napraviti da uključimo sve opcije'', kaže Beroš.

Kada je riječ o apelu znanstvenika da se odgodi druga doza cjepiva Pfizer bjer se već nakon prve doze pokazuje njegova visoka učinkovitost od 92,6 posto, Beroš je rekao da ''s imunološkog aspekta prva doza cjepiva već izaziva dostatnu imunost za sprečavanje zaraze''.

''Druga doza znači podizanje imuniteta da bude dugotrajnije. Ako bude poremećaja u isporukama, razmotrit ćemo odgodu druge doze'',