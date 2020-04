Ministar zdravstva Vili Beroš još jednom je komentirao evakuaciju splitskog Doma umirovljenika. Rekao je i da je Ministarstvo za demografiju na vrijeme dalo upute domovima kako se ponašati tijekom epidemije.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u srijedu da je Ministarstvo za demografiju na vrijeme dalo upute kako se u domovima za starije osobe treba postupati tijekom epidemije, a napravljen je i registar korisnika domova koji idu na hemodijalizu da ih smjeste u bolnice, zbog sigurnosti.

"Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je na vrijeme, uz pomoć Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dalo upute kako se u domovima za starije osobe treba postupati. Zadnji put su one novelirane 27. ožujka, jer u svakom trenutku promišljamo nove elemente i dodajemo nove upute da bi na neki način maksimalno razvili sigurnost za naše pacijente, odnosno korisnike tih domova", rekao je Beroš večeras za Hrvatsku televiziju.

Podsjetio je da su u utorak iz splitskog Doma za starije i nemoćne u KBC Split evakuirali 49 bolesnika od kojih su njih deset pozitivni na koronavirus.

Dobrim drži što je velikoj većini klinička slika izrazito blaga, a samo dva bolesnika od njih 49 imaju srednje tešku kliničku sliku, zahtijevaju aplikaciju kisika i nisu na respiratoru. Demantirao je raniju vijest da je kako je desetero bolesnika na respiratoru.

"Tako lažne vijesti su nešto što bi trebalo izbjegavati i ne znam čime mora biti motiviran onaj koji ih šalje. Moramo biti suosjećajni jer je riječ o ljudskim sudbinama i takvo ponašanje nije adekvatno", poručio je.

Beroš je poručio i da za sada u tom splitskom Domu za starije i nemoćne sve manje više pod kontrolom, 2. kat, iz kojeg su evakuirani bolesnici se dezinficirati te je izoliran od ostalih katova.

Registar korisnika koji idu na hemodijalizu

Ministar zdravstva je naveo da je već napravljen registar svih korisnika domova za starije osobe koji ujedno zahtijevaju hemodijalizu, kako bi ih se dok traje epidemija koronavirusa, smjestilo u bolnice tako da svaki dan ne putuju iz doma i natrag, čime bi se povećala sigurnost ostalih korisnika domova.

Upitan kakva je odgovornost ravnatelja Doma za starije i nemoćne Ivana Škaričića, Beroš je kazao da je najveći dio njihovih uputa u tom domu ispoštovan.

"Međutim i sam je izjavio da ima nekih elemenata koji ukazuju na povišenje temperature kod nekih djelatnika ili korisnika i ranije tijekom prošlog tjedna. Ukoliko je to bilo tako, a to nije javljeno Ministarstvu za demografiju, odnosno Ministarstvu zdravstva, to je jedan propust jer nismo reagirali na vrijeme. Vrlo je bitno prepoznati takvu situaciju na vrijeme jer onda epidemiolozi mogu ranije intervenirati i na neki način spriječiti daljnje širenje infekcije", rekao je Beroš.

Poručio je i zdravstvenim djelatnicima da, ukoliko osjete određene respiratorne tegobe i temperaturu koja ne mora biti znatna, moraju biti oprezni i posumnjati da se radi o korona virusu.

"Na taj način se odgovorno ponašamo i smanjujemo mogućnost prijenosa virusa infekcije na druge osobe. To je od osobite važnosti, jer vidimo baš da zadnjih dana upravo zdravstveni djelatnici u najboljoj namjeri radeći svoj posao – ukoliko imaju respiratorne tegobe, bolje bi bilo da ostanu kod kuće,prijave to nadležnim službama i da ih se testira i postupa na adekvatan način", naglasio je.

Beroš je naglasio kako s potrebnim mjerama u staračkim domovima nisu zakasnili jer su one pokazale odlične rezultate obzirom i na situaciju u Europi.

"Ako vidite da u jednoj Njemačkoj imamo 331 starački dom u kojem je infekcija, ako vidite situaciju u Sloveniji u kojoj je jedna od prvih institucija bila starački dom i ako ukoliko pogledate situaciju u Italiji, Španjolskoj ili Francuskoj vidite da su zdravstvene ustanove i starački domovi najosjetljivije institucije", rekao je.

Naglasio je i kako smo mi jako dugo odoljevali toj ugrozi poručivši kako ta situacija ne predstavlja opasnost za Split i taj dom za starije i nemoćne. (Hina)