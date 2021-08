Australska savezna država Queensland u ponedjeljak je produžila lockdown u svom južnom dijelu nakon novih, za tamošnje prilike, rekordnih 13 slučajeva lokalnog prijenosa zaraze koronavirusom, dok susjedna država Novi Južni Wales bilježi nove dnevne rekorde zaraze.

Nove zaraze u Queenslandu vezane su za klaster koji sada broji 31 slučaj, navodi agencija AAP.



Sporo cijepljenje im otežava borbu s delta-varijantom: ''Nije važno gdje ste, jer ne znamo gdje je virus''

Grad Brisbane i obližnja Zlatna obala su među pogođenim područjima, u kojima je građanima dopušteno napuštati domove samo zbog vrlo važnih razloga poput posla, nabavke, zdravstvene skrbi ili cijepljenja.



To područje graniči s državom Novi Južni Wales, koja je uvela strogo zatvaranje u području Sydneyja prije nekoliko tjedana, a restrikcije će ostati na snazi najmanje do 28. kolovoza.



U ponedjeljak je vlada Novog Južnog Walesa objavila da ima 207 novih dnevnih slučajeva zaraze.



Australija je tijekom 2020. primjenjivala strategiju borbe protiv koronavirusa koja se oslanjala na uvođenje striktnih lockdowna i zatvaranje granica i u tome je mjesecima bila vrlo uspješna, no sada je suočena s izazovom delta-varijante koronavirusa, koja se brzo širi i koja je registrirana u Sydneyju.



Zbog skoka broja zaraženih delta-sojem produžili strogi lockdown, a sada na ulice šalju i vojsku



Vlasti nastoje ponovno pokrenuti program cijepljenja koji u toj zemlji nije daleko odmakao.



U cijeloj Australiji dano je nekih 12 milijuna doza u zemlji od 25 milijuna ljudi, navodi agencija Dpa, dok neki drugi izvori govore o 17 posto cijepljenih među odraslima.



Premijerka Novog Južnog Walesa Gladys Berejiklian ponovno je u ponedjeljak pozvala građane Sydneyja da se cijepe. Na odaziv za cijepljenje najviše su utjecali problemi nuspojava koje je pratio početak primjene cjepiva AstraZenece.



Australski premijer Scott Morrison kazao je u ponedjeljak da bi strogo zatvaranje trebalo postati prošlost kada se više od 80 posto ljudi cijepi.



Od početka pandemije Australija je zabilježila više od 34.000 slučajeva koronavirusa i više od 920 smrtnih slučajeva.