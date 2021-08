Australske savezne države na istočnoj obali Novi Južni Wales i Queensland u nedjelju se suočavaju sa zaoštravanjem borbe protiv delta-varijante koronavirusa, uz milijune ljudi u strogom "lockdownu" i pozive vlasti na pojačano testiranje i cijepljenje kako bi se zaraza stavila pod kontrolu.

Sydney i njegova šira okolica, koji su već pet tjedana pod režimom "ostani kod kuće", objavili su 239 novih lokalno izazvanih slučajeva visoko infektivne delta-varijante virusa, što je izjednačeno s rekordnom dnevnom zarazom zabilježenom u četvrtak.

Grad od pet milijuna stanovnika i okolni obalni regionalni centri ostat će u karanteni najmanje do 28. kolovoza. Ukupno je od novog izbijanja zaraze sredinom lipnja zaraženo 3427 osoba.

Teško je bilo što predviđati kada je riječ o delta-varijanti virusa, kazala je premijerka Novog Južnog Walesa Gladys Berejiklian. "Izazov za nas je u kolovozu cijepiti što je moguće veći broj ljudi kako bi do 28. kolovoza bili u mogućnosti vidjeti kako ublažiti restrikcije", kazala je premijerka ove savezne države.

U Australiji je cijepljenje iznimno sporo pa je do sada tek 18 posto odraslih dobilo obje doze cjepiva protiv koronavirusa. Ministar zdravstva NSW kazao je da bi 70 posto stanovništva ove države mogao biti u potpunosti cijepljeno u roku od četiri mjeseca.

U susjednom Queenslandu je devet novih slučajeva zaraze, što je najveći broj dnevnih zaraza u skoro godinu dana. Za više od tri milijuna stanovnika u subotu je uvedeno trodnevno zatvaranje.

"Od vitalne je važnosti testirati se, bilo tko s bilo kakvim simptomima, nije važno gdje ste, jer ne znamo gdje je virus ovoga trenutka", kazala je glavna zdravstvena dužnosnica Queenslanda Jeannette Young.

Australija je uspjela u velikoj mjeri držati do sada pandemiju koronavirusa držati pod kontrolom te je zabilježila samo ukupno nešto više od 34.000 slučajeva zaraze i 924 umrle osobe. No sporo napredovanje cijepljenja znači da bi moglo potrajati mjesecima dok dođe do ponovnog otvaranja granica.