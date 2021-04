Koronavirus U Hrvatskoj opet je uzeo maha. Iz dana u dan incidencija raste, a au bolnicama je sve više mladih ljudi sa sve težim oblicima bolesti. U međuvremenu strože mjere uvode se po pojedinim županijima, na odluku lokalnih stožera.

Epidemiološka slika u Hrvatskoj je zabrinjavajuća, brojevi rastu, a među oboljelima je sve više mladih ljudi. Na žalost i među preminulima, kojih je također sve više.

Od ponoći s novim ograničenjima: Dok jedni idu u lockdown, drugi olakšavaju epidemiološke mjere

Revoltirani riječki ugostitelji: "Ovo je mrcvarenje. A cijepljenje? Živimo od turizma, a cijepili smo 2,5 posto ljudi"

Strože mjere uvode se na odluku lokalnih stožera po županijama, no sve se glasnije postavlja pitanje trebaju li nam strože mjere i na naconalnoj razini. Postojeće su na snazi do 15. travnja, a na posljednjoj je konferenciji za medije Davor Božinović istaknuo kako se, kao i do sada, situacija prati iz dana u dan, te kako strože mjere na nacionalnoj razini nisu isključene.

Što vi mislite?

Treba li cijela Hrvatska u lockdown? Da Ne

