Dobar dio Hrvatske od ponedjeljka će živjeti uz nova ograničenja. Drugi popuštaju. Neki su i u subotu navečer kršili mjere u Zagrebu. A održan je i jedan zanimljiv koncert - i to pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Kiša, ali i Stožer otjerali su kavoljupce s riječkog Korza. Od ponoći Primorsko-goranska županija ide u zatvaranje. Tek na rijetkim otvorenim terasama uživalo se u posljednjoj kavi.

"Sretni smo što možemo popiti danas, strpljivo ćemo čekati ponovno otvaranje", rekla je Jasenka iz Rijeke.

"Trebalo je možda i prije, ja sam isto ugostitelj, ali trebalo je to odmah riješiti ako je to - to", dodala je Jasmina.

Sva javna okupljanja dva tjedna bit će zabranjena. Zatvaraju se kina, kazališta, kasina i kladionice, igraonice, trgovine odjećom i obućom. One prehrambene radit će do 19 sati.

"Zatraženo je od ovlaštenih službi da se vrše provjere prostora u kojima se radi, svakako je da će te provjere biti stroži nego do sad", rekao je načelnik Stožera Primorsko-goranske županije Mladen Svilac.

Krojačice ljute zbog novih mjera

Krojačice su ljutite što će u istim robnim kućama primjerice optičari, urari, zlatari raditi, a one ne.

"Nekako trgovine odjeće kao da su jedini prijenosici virusa", rekla je obrtnica Senka Mitrović. "Kupci, mušterije koji dolaze kod nas koji su naši kupci će odlaziti u drugu županiju", dodala je.

Najstrože su na Primorju, no i druge županije od ponoći korigiraju svoje restrikcije.

Od ponedjeljka su nove mjere i u Zagrebačkoj županiji. I na otvorenom, gdjegod je veći protok ljudi bit će obavezno nošenje maski pa tako primjerice i na tržnici u Zaprešiću.

"Pozdravljam takvu odluku jer nikad ne znate šta tko nosi, kad tko nosi može netko na mene prenijeti, ja na njega", rekla je prodavačica na tržnici Mara.

Jedni je nose već sad. "Nosim masku kad je gužva i zato što je moram nositi", rekao je Zvonimir iz Zaprešića.

Drugi ne nose. "Čujte, treba se toga pridržavati, ali mi neki se ne pridržavamo", rekao je Damir.

Olakšane mjere u Dubrovniku

Olakšanje stiže u Dubrovnik i Konavle. Nakon punih pet mjeseci otvaraju se terase kafića. Na Stradunu traju posljednje pripreme.

"Ugostitelji su spremni, mislim da će se raditi o jednom suzdržanom otvaranju s obzirom na to da Dubrovnik pazi na velike brojke i ovisan je o turizmu, no to nam je ustvari upozorenje da se pridržavamo epidemioloških mjera i da budemo spremni za kakvu takvu turističku sezonu", kazao je Nikola Farčić iz Ceha ugostitelja Dubrovačko-neretvanske županije.

No u istoj županiji još dva tjedna kafići će biti zatvoreni u gradovima i općinama duž doline Neretve, na Pelješcu i Korčuli.

Dubrovačka grupa Silente u Zagrebu je održala koncert! Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture - na koncertu se sjedilo i to s maskom. Broj posjetitelja bio je ograničen.

U drugom dijelu grada - također glasna glazba! No, s pretrpane terase kafića pa je intervenirala i policija. Kažu - o tulumu će obavijestiti Državni inspektorat.

