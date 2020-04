Kompanija koja je omogućila svojim korisnicima najbitnije – da ostanu doma i poštuju upute Stožera

U ovim teškim trenucima važnije je nego ikad biti u kontaktu s najbližima. Kako to ostvariti uz uvjet da održavamo fizičku distancu kako bismo zaštitili sebe i sve ostale? Svaka kompanija koja pomaže svojim korisnicima u tome da budu odgovorni u doba krize zaslužuje pažnju, stoga donosimo primjer jedne koja je uspjela pokazati da su joj korisnici na prvom mjestu.

U vrijeme kada je gotovo sve što je bilo offline postalo online, telekomunikacije tu igraju ogromnu ulogu, a Tele2 je primjer kompanije koja je svoju ulogu u zajednici vrlo brzo prilagodila novonastaloj situaciji.

Olakšali su prilagodbu učenicima

Njihov prvi korak prema korisnicima bio je zbrinuti one najmlađe – školarce. Svim nastavnicima i učenicima koji su korisnici Tele2, a ne sudjeluju u programu Škola za život, omogućen je besplatan pristup nastavnim sadržajima na CARNetovoj mreži. Tako besplatno mogu surfati koristeći sadržaje poput Loomena, učilice.hr, škole.hr, e-dnevnik, upisi.hr i ostalih nastavnih sadržaja unutar CARNetove mreže, ali i besplatno streamati aplikaciju HRTi kako bi mogli i tamo mogli pratiti nastavu na daljinu.

Dodatno, od 20. ožujka svima koji su obuhvaćeni programom Škola za život Tele2 je omogućio dodatnih 5 GB podatkovnog prometa svakih sedam dana. To će, kako kažu, trajati sve dok je na snazi održavanje nastave na daljinu.

Korisnicima dali besplatne gigabajte

Kako bi korisnicima pomogao da što lakše prebrode izolaciju, Tele2 ih je odlučio darivati besplatnim gigabajtima podatkovnog prometa na mjesečnoj razini.

''Telekomunikacije su jedan od najvažnijih strateških sektora nužnih za funkcioniranje društva, a njihova važnost još više dolazi do izražaja u ovim izvanrednim okolnostima zbog koronavirusa. Stoga je sada posebno važno ostati u kontaktu i pomoći jedni drugima'', poručuju iz Tele2.

Privatni i poslovni pretplatnici tako će dobiti 6 GB besplatnog podatkovnog prometa mjesečno i mogu ih aktivirati nakon što potroše podatkovni promet u svojim tarifama. Korisnici bonova mogu besplatno aktivirati 3 GB, koji im vrijede 30 dana nakon aktivacije. Besplatni gigabajti mogu se jednostavno aktivirati u aplikaciji Moj Tele2 ili SMS-om.

Pozivaju korisnike da ostanu doma

Tele2 prati preporuku zdravstvene struke koja poziva građane da ostanu doma i podsjeća svoje korisnike na to da ne moraju izlaziti iz svojih domova kako bi platili račune, nadoplatili račun bonom, promijenili tarifu, kupili neki dodatni paket ili pratili potrošnju, već to mogu jednostavno i sigurno obaviti na online kanalima kao što su to aplikacija Moj Tele2, webchat i Facebook Messenger. S obzirom na smanjenu mobilnost svih građana, sve informacije objavljuju na internetskoj stranici, a sve što ih zanima korisnici mogu saznati i putem poziva Službi za korisnike.