Javljamo li se na mobitel dok vozimo, tipkamo li ili razgovaramo dok guramo kolica ili čekamo zeleno svjetlo na semaforu? Povodom Međunarodnog dana djeteta razgovarali smo sa stručnjacima o tome kako ponašanje roditelja u prometu utječe na njihovu djecu.

Bilo da se radi o njihovoj sigurnosti ili jednostavno oponašanju neprimjerenog ponašanja u prometu, na djecu utječu naša djelovanja u svakodnevnim aktivnostima. To je potvrdila i psihologinja Helena Radoš, s kojom smo razgovarali povodom kampanje Dan bez mobitela u prometu.

''Naše ponašanje u potpunosti modelira ponašanje djece u prometu. Onako kako se mi ponašamo možemo očekivati da će se tako naša djeca ponašati kako odrastaju kroz život i kasnije u odrasloj dobi. Mi smo ti modeli koji uvjetuju kako će se naša djeca kasnije ponašati'', kaže psihologinja Helena Radoš i napominje kako su djeca u ranijoj dobi najosjetljivija što se toga tiče.

Psihologinja Helena Rašić Radauš (Foto: PR)

Roditelji kao uzori u ponašanju djeci

''Što su djeca mlađa, to su roditelji bitniji, roditelji su im model kako se trebaju ponašati. U adolescenciji djeca postanu kritičnija, no bez obzira na to djeca ponovno modeliraju ponašanja ovisno o roditeljima. Djeca smatraju da je ispravno ono kako se njihovi roditelji ponašaju'', ističe Helena Radoš i napominje kako je prizor konstantnog držanja mobitela u ruci prisutan kod svih u današnje doba, pa i roditelja. Razlog tomu je, kaže, osjećaj stresa, pritiska i straha da ćemo nešto propustiti.

''Mi kao društvo imamo konstantan pritisak da se stvari moraju odraditi. Od toga da naši šefovi stalno traže od nas da se javimo, do društvenih mreža i ostalih platformi na kojima stalno moramo biti uključeni'', kaže Helena Radoš i pozdravlja sve kampanje poput Dana bez mobitela u prometu jer one ne osvještavaju samo nas pojedince već i zakonodavce, te na taj način apeliraju na obrazovne ustanove da se educiramo i promijenimo ponašanje u čitavom društvu, pa i na razini pojedinca.

Korištenje tehnologije na odgovoran način

Da je neograničena povezanost u svakom trenutku danas vrlo bitna, potvrdila nam je i Marijana Grubešić iz telekomunikacijske kompanije Telemah Hrvatska, donedavno Tele2, koja svoje korisnike ipak upozorava da pametne telefone nije pametno koristiti baš u svakom trenutku.

''Tehnologija čini naš život lakšim, omogućava nam da neprestano budemo na izvoru informacija, da budemo povezani sa svojim bližnjima i daje nam osjećaj sigurnosti i povezanosti. Međutim, ta neograničena sloboda komunikacije i mogućnost neograničenog neprestanog komuniciranja, ako se koristi na neprimjeren način, nosi i razne rizike sa sobom'', kaže Marijana Grubešić, koordinatorica društveno odgovornog poslovanja u Telemah Hrvatska, u kojem su svjesni da osim što svojim korisnicima trebaju omogućiti neograničenu komunikaciju, također trebaju sudjelovati i u projektima poput Dana bez mobitela u prometu, kojem je svrha dizanje svijesti o ugrozama s kojima se možemo suočiti i razvijanje drugačijeg načina ponašanja u prometu.

''Želimo poručiti našim korisnicima, ali i onima drugih operatera sljedeće: Da, naravno, uživajte u toj neograničenoj slobodi komuniciranja, ali koristite mobilne uređaje odgovorno. U redu je biti nedostupan dok ste u prometu jer svijet može čekati. Neprimjereno i neoprezno korištenje mobilnih uređaja osim što je kažnjivo može biti i smrtonosno'', upozorila je Marijana Grubešić.

Drugačiji pristup za osvještavanje vozača o kobnim posljedicama

Koliko može biti smrtonosno, zna izravno s terena službenik za preventivu cestovnog prometa PU vukovarsko-srijemske Boris Klinec, koji se u svojoj karijeri nagledao prizora od kojih bi se svatko naježio.

Boris Klinec, službenik za preventivu cestovnog prometa PU vukovarsko-srijemske (Foto: PU vukovarsko-srijemska)

''Analizirajući događanja prometnih nesreća na području naše uprave došli smo do zaključka da se većina nesreća sa smrtno stradalima događa do 5 kilometara od mjesta stanovanja. Pored navedenog, 70 posto vozača smrtno je stradalo zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa. Policija je pokušala na drugačiji način animirati vozače da koriste sigurnosni pojas i da izbjegavaju korištenje mobitela za vrijeme vožnje, međutim to nije polučilo uspjehom te su nam se i dalje događale takve nesreće u neposrednoj blizini mjesta stanovanja'', kaže nam Boris Klinec sve dok se nije odlučio na malo drugačiji pristup.

''Kako bismo došli emocionalno do građana, išli smo s neposrednim pristupom pokazujući vozačima fotografije s uništenim vozilima, manje i više uništenim vozilima, i pitanjem u kojoj prometnoj nesreći smatraju da je netko preživio, a netko smrtno stradao. Aludirajući na vozilo koje je najviše oštećeno u prometnoj nesreći, smatrali su da nitko nije preživio. Međutim, u tom vozilu preživjele su dvije osobe, imale su lakše ozljede. U manje oštećenim vozilima vozači nisu koristili sigurnosni pojas i ispali su iz vozila i smrtno stradali na mjestu događaja. Time privučemo pažnju vozača, oni se tada zamisle, pritom imajući u vidu svoju situaciju gdje sve putuju, na koji način upravljaju vozilom, koriste li sigurnosni pojas, koriste li mobitel za vrijeme vožnje i to ih na neki način probudi i potakne u tom trenutku da sebe zamisle u toj situaciji.'', kaže Klinec i dodaje kako vozači i dalje mnogo koriste mobitel u vožnji te da nisu puno promijenili način ponašanja unatoč većim novčanim kaznama zapriječenim za navedeni prekršaj. Ipak, nakon njegova neuobičajenog pristupa vozačima svi obećaju da će u budućnosti koristiti sigurnosni pojas i da više neće koristiti mobitel za vrijeme vožnje.

Boris Klinec u akciji (Foto: PU vukovarsko-srijemska)

Policijski službenici pored mnogih aktivnosti kojima sudjeluju u sigurnosti cestovnog prometa, podržavali su i Dan bez mobitela u prometu. Na taj se dan, 21. listopada, od ove godine obilježava Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa, u koji su uključeni prekršaji koji upućuju na četiri ubojice u cestovnom prometu – mobitel, brzinu, pojas i alkohol.

''Danas se zapravo uhvati više vozača za mobitelom u ruci nego alkoholiziranih vozača.''

Voditeljica kampanje Dan bez mobitela u prometu Renata Ivanović nada se da ovakvim kampanjama mobitel, koji je smišljen s namjerom da nam olakša komunikaciju, neće više biti jedan od kobnih uzročnika nesreća i opasnost na cesti.

''Danas se zapravo uhvati više vozača za mobitelom u ruci nego alkoholiziranih vozača. Što to znači? Kampanje protiv alkohola u vožnji jako dugo traju i očito su urodile dobrim rezultatom. Ovo je također dugoročna kampanja. Mi se nadamo da mobitel više neće biti četvrti ubojica na cesti'', kaže Renata Ivanović te iznosi podatak posljednjeg istraživanja u kojem je 30 % roditelja reklo da se uvijek javi na telefon dok su u vožnji kad ih netko zove i još tridesetak posto kaže da to čine kada je upaljeno crveno svjetlo.

Voditeljica projekta Dan bez mobitela, Renata Ivanović (Foto: PR)

''Kada koristimo mobilni uređaj dok sudjelujemo u prometu, naše su reakcije otprilike jednake kao kad imamo jedan promil alkohola u krvi te je u tom kontekstu posve jasno zašto nepropisno korištenje mobitela u prometu spada u četiri najčešća uzročnika smrti na cesti. Nijedna poruka ili poziv nisu toliko važni da bismo ugrozili svoj život ili život drugih, posebno ako sudjelujemo u prometu i pokraj nas su naša djeca'', izjavila je Marijana Grubešić iz telekompanije Telemah Hrvatska i podsjetila da svijet može čekati kada ste u prometu.

Psihologinja Helena Radoš zato na kraju još jednom upozorava: ''Mobitel u prometu puno vam više krade pažnju nego što mislite. Pokušajte hodati po prostoriji gledajući mobitel pa ćete vidjeti u koliko ćete se stvari zaletjeti. Uvijek se možete kasnije javiti. Osim ako poginete, onda se ne možete javiti.''

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom TELE2 po najvišim profesionalnim standardima.