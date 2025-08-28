Kolektivna snaga: PARKSIDE spaja Arnolda Schwarzeneggera i Ralfa Moellera u novoj DIY kampanji

Arnold Schwarzenegger i PARKSIDE su zaista savršen spoj. Holivudska zvijezda i DIY brend proširuju svoje partnerstvo i sada započinju sljedeći krug kampanje „Ti to možeš“. Po prvi put, glumac Ralf Moeller pridružuje se u humorističnom spotu sa Schwarzeneggerom, oživljavajući „uradi sam“ duh PARKSIDE-a.

Nova kampanja robne marke PARKSIDE - dostupna u Lidlu i Kauflandu - započet će 1. rujna 2025.na svim medijskim kanalima. Ovdje možete pogledati video iz kampanje: https://youtu.be/Q0j7mmC70LM

"Od Terminatora do Motivatora: partnerstvo s PARKSIDE-om je stvoreno za mene. Nijedan "uradi sam" projekt nije prekompliciran, nijedan izazov nije prevelik - samo to morate htjeti i vjerovati u sebe", kaže Arnold Schwarzenegger.

Ne samo da Schwarzenegger utjelovljuje mentalitet pravog „kućnog majstora“ - Moeller je također uvjerljiv s puno "uradi sam" kompetencije, velikim entuzijazmom i simpatičnim izgledom. Njih dvojica dijele dugogodišnje prijateljstvo i zajednički set vrijednosti koje se savršeno poklapaju s pristupačnim karakterom brenda PARKSIDE. Središnja poruka kampanje je da PARKSIDE omogućuje svima da unesu vlastitu radionicu u svoj dom, bez obzira na iskustvo ili budžet. Brend ima za cilj potaknuti ljude da se bave "uradi sam" projektima, velikim i malim. Nije toliko stvar savršenstva, koliko u tome da imaju pravu podršku i prave alate.

„Uradi sam je zaista sjajna stvar. Stvoriti nešto vlastitim rukama i vidjeti gotov rezultat na kraju – nema usporedbe s ovim osjećajem. Nisam morao dvaput razmisliti o podršci kampanji PARKSIDE – pogotovo jer sam oduvijek bio oduševljen temama rukotvorina“, kaže Ralf Moeller.

Martin Alles, viši potpredsjednik za brend u Lidl Internationalu: „Kao najprodavanija DIY marka u Europi, PARKSIDE predstavlja visokoučinkovite alate, ali i hrabrost da se stvari uzmu u vlastite ruke. Naša nova kampanja s Arnoldom Schwarzeneggerom i Ralfom Moellerom pokazuje upravo to: koliko je moguće kada vjerujete u sebe. Obojica utjelovljuju duh PARKSIDE-a – odlučnost, nagon i uvjerenje da svatko može savladati vlastiti projekt.“