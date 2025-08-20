Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Katastarske izmjere se nastavljaju: Provjerite je li obuhvaćena i vaša katastarska čestica

Piše OGLAS, 21. kolovoza 2025. @ 10:13 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Započela je provedba Godišnjeg programa katastarskih izmjera za 2025. godinu u sklopu Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja koji Državna geodetska uprava provodi do kraja 2030. godine. Ovim nacionalno važnim projektom obuhvatit će se - kao prioritetna - područja u građevinskim, i područja oko građevinskih zona, s ciljem evidentiranja stvarnog stanja na terenu te obnove katastra i zemljišnih knjiga.
Najčitanije
  1. Žena sa sjekirom, ilustracija
    Teške ozljede

    Slomila mu vrat: Majka sjekirom izudarala sina dok je spavao!
  2. Thompsonov koncert
    EVO ZAŠTO

    Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
  3. Nestali Sven Poljak
    Kraj potrage

    Svenov otac zabrinut nakon pronalaska sina: "Sve mi je to malo sumnjivo"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Prva sjednica Vlade nakon ljetne stanke
sjednica Vlade
UŽIVO Plenković: "Svi koji provode dezinformacijsku kampanju, a predvodi je Milanović, zbunjuju građane"
Frank Caprio (1936. – 2025.): sudac koji je osvojio svijet dobrotom
FRANK CAPRIO
Umro najljubazniji sudac na svijetu i zvijezda društvenih mreža: "Bio je simbol empatije u sudnici"
Nevjerojatan slučaj u zagrebačkom kvartu! Stanari gotovo dva mjeseca bez plina: "Nitko ne zna kada će se ovo riješiti"
nemaju to u budžetu?!
Jedna stvar je sporna: Cijela zgrada mjesecima bez plina, stanari bijesni
Prevario ga lažni nogometni agent
policija istražuje
Iznajmio stan nogometašu, još mu je uplatio i novac, a onda je uslijedio obrat
Čak 75% Hrvata online kupuje odjeću i modne dodatke, plaćaju gotovo isključivo – karticama
Oglas
Čak 75% Hrvata online kupuje odjeću i modne dodatke, plaćaju gotovo isključivo – karticama
VIDEO Drama u zagrebačkom kvartu: Prolaznik naletio na kraljevskog pitona u šetnji
snimljen na ulici
VIDEO Drama u zagrebačkom kvartu: Prolaznik naletio na kraljevskog pitona u šetnji
Užas na sjeveru zemlje: Majka pokušala sjekirom ubiti sina u snu
Teške ozljede
Slomila mu vrat: Majka sjekirom izudarala sina dok je spavao!
Pronađen Sven Poljak, Hrvat koji je nestao u Njemačkoj
Kraj potrage
Svenov otac zabrinut nakon pronalaska sina: "Sve mi je to malo sumnjivo"
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
Osmi slovenski Eurojackpot milijunaš: lokalna općina dobiva više od 5,6 milijuna eura
FOTOFINIŠ u sloveniji
Koji sretnik! Dan prije isteka roka ipak došao po svojih 37 milijuna eura Eurojackpota
Direktoru taksi tvrtke iz Zagreba izrečena kazna od 23.110 eura
direktor u 7 poduzeća
Direktor taksi-tvrtke kažnjen s 23 tisuće eura, njegova obrana je nestvarna
Od ni dva eura do 10 eura za kilogram u svega deset godina: Kako je mahuna postala skuplja od svinjetine?
REKORDNA GRAHORICA
Šampion ljetne inflacije: Kilogram ove popularne namirnice skuplji od kilograma svinjetine
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Užas na sjeveru zemlje: Majka pokušala sjekirom ubiti sina u snu
Teške ozljede
Slomila mu vrat: Majka sjekirom izudarala sina dok je spavao!
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
Pronađen Sven Poljak, Hrvat koji je nestao u Njemačkoj
Kraj potrage
Svenov otac zabrinut nakon pronalaska sina: "Sve mi je to malo sumnjivo"
show
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Stjepan Vukadin čestitao rođendan sinu Gabrijelu
''za poludit!''
Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!
Enis Bešlagić pohvalio se velikim uspjehom
''s ponosom najavljujem...''
Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
"To nije samo rak debelog crijeva!" – stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend među mlađima od 50
Stižu šokantni podaci
"To nije samo rak debelog crijeva!" – stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajući trend među mlađima od 50
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
zabava
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesna pogreška na suveniru iz Hrvatske nasmijala turiste, a i domaće
Nisu pazili
Urnebesna pogreška na suveniru iz Hrvatske nasmijala turiste, a i domaće
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
Hmm…
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VIDEO Pogledajte trenutak kad se noćno nebo iznad Japana iznenada na trenutak pretvorilo u "dan"
Veliki bljesak
VIDEO Pogledajte trenutak kad se noćno nebo iznad Japana iznenada pretvorilo u "dan"
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
sport
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
podiglo buru
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
silno motiviran
VIDEO Pogledajte što je Oršić napravio poslije ulaska na travnjak
Marko Pjaca na meti je Sarajeva
Još je slobodan igrač
Pjaca se nakon Dinama seli u potpuno neočekivani klub: Umjesto u Arabiji završit će u susjedstvu?
tv
Daleki grad: Ostvarilo se ono čega se najviše bojala - tekoće za nju tek počinju
DALEKI GRAD
Ostvarilo se ono čega se najviše bojala - tekoće za nju tek počinju
Daleki grad: Pobudila je interes kod nje - što joj je rekla?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Pobudila je interes kod nje - što joj je rekla?
Zlatni kavez: Jedna je potraga sretno okončana, no druga tek počinje
ZLATNI KAVEZ
Jedna je potraga sretno okončana, no druga tek počinje
putovanja
Kućica za odmor Poljice Krk Airbnb
Usred šume
15 minuta hoda do prve plaže: Ova kućica na Krku prava je oaza mira
Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara
Bagatela!
Ručak 3 eura, kava 30 centi: Mediteranska zemlja iznimne ljepote koja turistima prolazi ispod radara
Hrvatska Mala Venecija gdje je?
Podijelilo mišljenja
Znate li gdje se nalazi hrvatska "Mala Venecija"? Pitanje koje je izazvalo pobunu u komentarima na našem portalu
novac
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Stoljetna tradicija
Obnavljaju se toplice na niti 100 kilometara od Zagreba. Vrijednost projekta 40,5 milijuna eura
Razgovor o novcu je najbolja životna investicija – zašto onda Hrvati šute o njemu?
Pokrovitelj Addiko banka
Razgovor o novcu je najbolja životna investicija – zašto onda Hrvati šute o njemu?
lifestyle
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Značenje imena koje je svojoj kćeri dao pjevač Petar Dragojević
DIVNO JE
Šesto dijete: Značenje imena koje je svojoj kćerkici dao pjevač Petar Dragojević
Clara Pacini na SFF-u u ležernom izdanju
IZGLEDA KUL, ALI...
Je li izdanje francuske glumice u Sarajevu preležerno za crveni tepih?
sve
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
podiglo buru
U Zagrebu se pojavila poruka za Zlatka Dalića nakon nepozivanja Luke Sučića
Stjepan Vukadin čestitao rođendan sinu Gabrijelu
''za poludit!''
Slavlje u obitelji chefa Vukadina uoči nove sezone MasterChefa!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene