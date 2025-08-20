Katastarske izmjere se nastavljaju: Provjerite je li obuhvaćena i vaša katastarska čestica

U okviru novog Godišnjeg programa započinju radovi na terenu, i to za 51 dio ili cijelu katastarsku općinu, odnosno 152.216 katastarskih čestica ukupne površine 19.584 hektara. Rezultati katastarske izmjere, koristit će, ne samo građanima, već i pravnim osobama te institucijama koje koriste podatke katastra i zemljišne knjige.

Pr (Foto: PR)

Digitalna podrška katastarskim izmjerama

Implementacijom dodatne funkcionalnosti na službenoj mrežnoj stranici projekta visegodisnjiprogram.dgu.hr, građanima je omogućeno da brzo i jednostavno provjere je li i njihova katastarska čestica obuhvaćena postupkom izmjere.

Pretraga je moguća po imenu katastarske općine i broju čestice ili jednostavnim pozicioniranjem lokacije na karti. Nakon odabira čestice, korisnicima će biti prikazana točna lokacija na karti, podaci iz katastra i zemljišne knjige, kao i termin obilježavanja granica čestica i kontakt podaci geodetskog izvoditelja zaduženog za izmjeru. Ako katastarska općina nije uključena u Godišnji program za 2025. godinu, neće biti dostupna u pretraživanju. Osobe koje nisu upisane u katastar i zemljišnu knjigu, ali imaju pravni interes, mogu unijeti svoje podatke kako bi ih geodetski izvoditelj mogao kontaktirati i pozvati na obilježavanje granica čestica.

Pr (Foto: PR)

Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave

Katastarske izmjere važan su korak prema rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, osiguravanju pravne sigurnosti vlasništva nad nekretninama, unaprjeđenju urbanističkog razvoja te poticanju ulaganja i gospodarskog razvoja lokalnih zajednica.

Za uspješnu provedbu projekta od iznimne važnosti je aktivno sudjelovanje, stoga se porukom Budite aktivan sudionik katastarske izmjere pozivaju sve osobe na područjima na kojima se provodi katastarska izmjera u ovoj i sljedećoj godini da se odazovu pozivu Državne geodetske uprave koji će dobiti na svoju kućnu adresu kako bi, bez dodatnih troškova, osigurali čiste papire za svoje nekretnine koje su dio Programa.

Posjetite www.visegodisnjiprogram.dgu.hr i provjerite je li vaša katastarska općina dio Godišnjeg programa za 2025. godinu!

Pr (Foto: PR)