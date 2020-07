Nakon završene srednje škole učenici strukovnih škola mogu odlučiti žele li nastaviti svoje obrazovanje ili se uključiti na tržište rada. Pred onima koji žele sljedeći stupanj obrazovanja brojne su mogućnosti.

Upis u srednju školu jedna je od većih životnih odluka. Neki već tada znaju čime se žele baviti u životu, dok drugima ta odluka dođe prebrzo.

Strukovne škole dobra su opcija za sve one koji svoj talent žele brusiti praksom i završiti školu koja će im pružiti sigurnost, a kasnije stvoriti priliku za daljnji napredak ili otvoriti mogućnost za neke druge interese.

Završetkom obrazovanja u strukovnim školama učenicima se pruža mogućnost nastavka daljnjeg obrazovanja.

Oni koji su završili trogodišnju školu, a imaju tu želju, mogu završiti četvrti razred i tako prije upisa na fakultet steći isti status kao i oni sa završenom četverogodišnjom školom. Sve što za to treba napraviti jest u pisanom obliku priopćiti željenoj srednjoj školi svoju namjeru nastavka obrazovanja.

To je besplatno ako se dokument školi dostavi najkasnije u roku od godine dana nakon završetka trogodišnje škole. Dakle, trogodišnja škola ni u kojem slučaju nije prepreka za nastavak školovanja.

Nakon srednje škole učenici mogu postati studenti na sveučilišnom ili stručnom studiju, veleučilištu ili visokoj školi. Dok je za upis na sveučilište potrebno položiti državnu maturu, za većinu veleučilišta i visokih škola dovoljno je položiti njihov prijemni ispit. Oni koji ipak polože državnu maturu uglavnom ne moraju pristupiti prijemnom ispitu.

Posljednjih godina udio visokoobrazovanog stanovništva raste. Odlučuju su za visoko obrazovanje kako bi postali stručnjaci u određenom području, zaposlili se na mjestu na kojem će pokazati svoje znanje i usavršiti vještine te kako bi ostvarili iznadprosječne prihode u Republici Hrvatskoj.



Raste i broj studenata koji upisuju visoke škole, a čiji se programi izvode uz dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, što osigurava upis programa u E-radnu knjižicu. Osim što se svojim uvjetima upisa prilagođavaju strukovnim školama, visoke škole pogodnije su i za one koji se u kasnijoj životnoj dobi žele prekvalificirati ili pak nastaviti raditi na sebi.

Uz to, postoje i učilišta koja svojim studentima omogućuju da nakon MBA upišu i sveučilišni magistarski studij pa svoju karijeru započnu s dvije diplome. To su konkretno opcije onih koji upišu Effectus Visoko učilište. Kao pridružena članica sveučilišta Nova univerza, Effectus studentima omogućuje prohodnost na magistarski, ali i doktorski sveučilišni studij. Na taj su način otvorili vrata obrazovanja svima onima koji u početku nisu stremili visinama, ali su s godinama to odlučili promijeniti.

Njihov rad prepoznalo je i Ministarstvo obrazovanja Republike Hrvatske te ih nagradilo dopusnicom za obavljanje znanstvene djelatnosti, čime je Effectus Visoko učilište postalo jedno od tri privatna učilišta u Republici Hrvatskoj koje ima status znanstvene organizacije.

A njihove studente prepoznaje i tržište rada s obzirom na to da se 98,6 posto njihovih studenata zaposli nakon završetka studija. Biti tako konkurentan na tržištu rada iznimno je važno jer je Hrvatska trenutačno pri dnu ljestvice u Europskoj uniji po broju mladih koji se zapošljavaju nakon studija.

Diploma (Foto: Getty Images)

Opcije su dakle otvorene za sve one koji se odluče na daljnje obrazovanje. Ovisno o mogućnostima i željama, visokih učilišta i smjerova je toliko da svatko može pronaći ono što ga najviše interesira. Dok pristižu rezultati državne mature i kreću upisi na visoka učilišta, novo poglavlje friških studenata samo što nije počelo.

