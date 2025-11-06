Kako kupiti policu osiguranja online u 3 koraka

Umjesto odlaska u poslovnicu i potrage za najboljom ponudom od jedne do druge osiguravajuće kuće, sve možete obaviti iz udobnosti svoga doma – online, u svega nekoliko minuta. Agregator osiguranja Osiguraj.me, omogućuje da na jednom mjestu usporedite ponude različitih osiguravajućih kuća, odaberete najpovoljniju opciju i odmah zaključite policu. Bez obzira na lakoću cijelog postupka, neki se i dalje odlučuju na odlazak u poslovnicu po izboru. Je li u pitanju nostalgija, neznanje ili privrženost određenom agentu, ako se zna da je online kupnja police auto osiguranja najtransparentniji način za provjeriti jeste li u pravu što uvijek birate iste? Ili se postupak čini kompliciran, zbunjujuć i težak? Ovaj vodič će vas uvjeriti da nema razloga ne pokušati makar se informirati o konkurentnim ponuda različitih osiguranja, a sve iz udobnosti vašeg doma.

Kako bi pokazali koliko je lako dobiti cijene najvećih osiguravajućih kuća u Hrvatskoj na jednom mjestu, napravljen je kratki video vodič koji jasno pokazuje koliko je proces jednostavan i brz. U nastavku donosimo detaljan prikaz svakog koraka.

Pripremite podatke kako bi dobili točnu cijenu police obveznog auto osiguranja

Prvi korak u postupku kupnje police na Osiguraj.me jest unos registarske oznake kako bi pronašli vaše vozilo.

Nakon što je vaše vozilo pronađeno, za kupnju police obveznog auto osiguranja, trebate pripremiti vaše osobne podatke koji uključuju OIB, datum rođenja i kontakt.

Drugi korak je kliknuti na „Pronađi mi policu“ i prikazat će se najbolje ponude vodećih osiguravajućih kuća. Osiguraj.me automatski dohvaća potrebne tehničke podatke o vozilu iz baze podataka, pa ne morate ručno unositi marku, model ili snagu motora. To znatno skraćuje proces i smanjuje mogućnost pogreške.

Ako oklijevate unijeti svoj OIB, morate znati razloge zašto je taj podatak neizbježan za točnu izradu ponude, a bez OIB-a nije moguće ni izdati policu. Za početak, važno je točno identificirati vlasnika vozila kako bi se polica AO izradila za pravu osobu. Osiguravajuće kuće pri izradi ponude koriste OIB za provjeru vozačke povijesti, odnosno pretražuje se povijest šteta vlasnika vozila koja direktno utječe na cijenu. Ako i dalje ne želite unijeti OIB, znajte da je u tom slučaju ponuda koju vidite uvjetna i neće odgovarati konačnoj cijeni!

Izračun i usporedba ponuda obveznog auto osiguranja u svega nekoliko sekundi

U trećem koraku dobit ćete usporedni prikaz ponuda različitih osiguravajućih kuća, odabrati vašu policu i izvršiti plaćanje. Osiguraj.me surađuje s vodećim osiguravateljima na hrvatskom tržištu, pa korisnici na jednom mjestu mogu vidjeti ukupnu cijenu police, osnovna pokrića i dodatne mogućnosti (npr. zaštita bonusa, osiguranje putnika). Sustav u stvarnom vremenu prikazuje koliko odabrane opcije mijenjaju ukupnu cijenu police. Ponude su prikazane pregledno i transparentno, s jasno naznačenom premijom i uvjetima. Osnovna prednost agregatora osiguranja je što ne morate ručno tražiti svaku osiguravateljsku kuću, jer Osiguraj.me to radi automatski, omogućujući realnu usporedbu cijena i pokrića. Ako i dalje niste sigurni koja opcija vam najviše odgovara, možete nazvati korisničku podršku koja vam može pomoći pri odabiru.

Plaćanje police auto osiguranja na rate, karticom, općom uplatnicom

Nakon što ste odabrali policu osiguranja koja najbolje odgovara vašim potrebama, slijedi plaćanje. Osiguraj.me koristi online sustav WSPay, koji omogućuje više načina plaćanja:

- kreditne i debitne kartice (Visa, Mastercard, Maestro, Diners…)

- jednokratno ili obročno plaćanje (ovisno o kartici)

- plaćanje putem internet bankarstva

Svi podaci o plaćanju šifrirani su i zaštićeni, a korisnik odmah dobiva potvrdu o uspješnoj transakciji.

Moguće je platiti policu i putem opće uplatnice, što malo produljuje vrijeme realizacije police osiguranja i potrebno je poslati potvrdu uplate na e-mail. Važno je napomenuti da polica postaje važeća tek nakon evidentirane uplate, pa se preporučuje plaćanje karticom ili instant uplatnicom radi bržeg aktiviranja.

Odmah nakon što sustav zaprimi potvrdu o uplati, korisniku na e-mail adresu stiže digitalna verzija police osiguranja u PDF formatu.

U e-mailu korisnik dobiva:

- broj police i podatke o osiguravatelju

- uvjete osiguranja

- potvrdu o plaćanju

- kontakt informacije za podršku

Jednostavno, pregledno i sigurno

Polica je pravovaljana i može se koristiti jednako kao tiskana verzija, dovoljno ju je ispisati ili jednostavno pokazati na mobitelu na tehničkom pregledu, ali i u slučaju prometne nesreće. Koliko god se opirali tehnologiji ili preferirali tvrdu kopiju, budućnost je digitalna i preuzima skoro sve sfere naših života. Ono što mi možemo učiniti je iskoristiti njene najbolje strane, da ona radi za nas i podiže kvalitetu naših života. Upravo online kupnja police osiguranja putem Osiguraj.me je sjajan primjer spajanja praktičnosti i sigurnosti modernih digitalnih rješenja.