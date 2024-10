Izraelci su vođi Hamasa odsjekli prst, a za to su imali dobar razlog

IDF-ova pretpostavka je bila da je Yahya Sinwar, 61-godišnji vođa Hamasa, sakriven negdje u tunelima, čuvan od odreda dobro naoružanih tjelohranitelja i zaštićen ljudskim štitom izraelskih taoca otetih 7. 10. 2023. No kad su izraelski vojnici naletjeli na njega, nije imao ni taoce uz sebe, a ni bog zna kako puno tjelohranitelja.

Jedinica iz 828. Bislamach brigade bila je u rutinskoj patroli Tal al-Sultana, jednog djela Rafe, grada na jugu Gaze. Primjetili su tri hamasovca i upustili se u borbu. Vrlo brzo sva tri hamasovca bila su eliminirana, a vojnici su nastavili dalje s patroliranjem. Ništa iz tog okršaja nije dalo naslutiti što se upravo odigralo.

No, sutradan, kad su opet došli do istog mjesta i počeli pregledavati mrtve, shvatili su da jedan od mrtvih neobično nalikuje na vođu Hamasa. Kako su vojnici bili oprezni da tijelo na sebi nema neku skrivenu bombu, ostavili su ga na mjestu, ali su odrezali dio prsta i poslali ga na analizu u Izrael. Kasnije tijekom dana, kad su osigurali područje, prevezli su i njegovo tijelo u Izrael.

Daniel Hagari, glasnogovornik IDF-a, izjavio je da njihove snage "nisu ni znale da je on tamo, ali su nastavile s djelovanjem". Rekao je kako su vojnici identificirali tri čovjeka kako trče od kuće do kuće i prije nego što su se razdvojili, upustili su se u sukob s njima. Čovjek za kojeg će se kasnije pokazati da je Sinwar odvojio se i sam utrčao u jednu od zgrada, gdje je ubijen nakon što je lociran uz pomoć drona.

Yahya Sinwar Foto: Afp

Snimka drona koja prikazuje posljednje Sinwarove trenutke objavljena je u četvrtak. Na njoj on, iako ozlijeđen, pokušava štapom pogoditi dron koji ga je snimao. Mnogi simpatizeri Hamasa smatraju to što su pustili tu snimku velikom greškom Izraela jer pokazuje Sinwara kao čovjeka koji se nije predao i do zadnjeg se borio.

S tim se, dakako, ne bi složio i izrealski ministar obrane Yoav Gallant, koji tu snimku gleda sasvim drugačije.

"Sinwar je umro pretučen, progonjen i u bijegu – nije umro kao zapovjednik, već kao netko tko se brine samo za sebe. Ovo je jasna poruka svim našim neprijateljima", kazao je Gallant.

Sinwar je eliminiran

Izrael je dosta oprezno prvo najavio da su ga možda ubili, a na društvenim mrežama pojavile su se i snimke mrtvog čovjeka koji je sličio na vođu Hamasa. Ipak, čekala se službena potvrda koja je došla navečer - Sinwar je eliminiran.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je "zlu zadan snažan udarac", ali je upozorio da rat u Gazi još nije dovršen. Tvrdi da je sada "poravnao račune", ali rat ide dalje ako zbog ničega, onda zbog povratka 101 civila koje još drži Hamas.

"Dragim obiteljima talaca poručujem: ovo je važan trenutak u ratu. Nastavit ćemo punom snagom dok svi vaši najmiliji, naši najmiliji ne budu kod kuće", apelirao je Benjamin Netanyahu.

U Izraelu su obitelji talaca rekle kako se nadaju da se sada može postići prekid vatre, koji bi zarobljenike vratio kući.

