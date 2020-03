Stručnjak za odnose s javnošću Jerko Trogrlić u Dnevniku Nove TV je analizirao unutarstranačke izbore na kojima je pobjedu odnio Andrej Plenković. Smatra da je pobjedom na izborima u stranci Plenković osvojio i legitimitet za parlamentarne izbore.

Andrej Plenković odnio je pobjedu na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, a Milijan Brkić ostao bez pozicije potpredsjednika Sabora. Smijenjen je i Miro Kovač.

Stručnjak za odnose s javnošću Jerko Trogrlić smatra da nikoga nije iznenadila pobjeda Andreja Plenkovića, već to što je ''čitav njegov tim, svih šestero prošlo na tako uvjerljiv način''. ''Sigurno je poraz Milijana Brkića jako zvonio hodnicima HDZ-a'', rekao je Trogrlić u Dnevniku Nove TV.

Plenković o smjenama Brkića i Kovača: "Na ključnim funkcijama ne može biti netko tko je jučer govorio kako ništa ne valja"

Premijer Andrej Plenković u Dnevniku Nove TV: "Na stolu su odgode plaćanja poreza i doprinosa, reprogramiranje kredita..."

Trogrlić kaže da je članstvo Plenkoviću ovom pobjedom dalo legitimitet da do parlamentarnih izbora stranku vodi onako kako on smatra da je najbolje. ''Dio njih mu sigurno zamjera loš rezultat na europarlamentarnim izborima, kao i rezultat na predsjedničkim. Ali on je za njih dobio najvažnije izbore, a to su parlamentarni i ima najveću šansu dobiti i iduće'', smatra Trogrlić.

Na pitanje o sudbini poraženih HDZ-ovaca, Trogrlić kaže da smjene Milijana Brkića i Mire Kovača to već daju naslutiti. Istaknuo je da je Ivan Penava u nešto drugačijoj poziciji, s obzirom na to da je gradonačelnik Vukovara. ''On će sigurno kalkulirati sa svojom pozicijom i odlaskom u Škorin tim'', smatra Jerko Trogrlić.

''Mislim da su u cijeloj situaciji Tomislav Tolušić i Davor Ivo Stier netko tko će se pritajiti i, tko zna, možda već na ovim parlamentarnim izborima imati visoke pozicije na stranačkim listama'', kazao je Trogrlić.

Na pitanje o budućnosti HDZ-a, Trogrlić kaže da Andreja Plenkovića ne smije ponijeti ova pobjeda. ''On mora shvatiti da ga Škoro stišće s jedne strane, da ga je pretekao SDP predvođen Davorom Bernardićem, tako da sve što je radio u prethodnim godinama nije dovoljno dobro. Mora napraviti neke korekcije i vjerujem da je to prepoznao'', smatra stručnjak.

